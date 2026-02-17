ตรุษจีนอยุธยาคึกคัก คนไทยเชื้อสายจีน แห่ไหว้ “หลวงพ่อโต–ไฉ่ซิงเอี๊ย” แน่นวัดพนัญเชิง ขอพรรับปีใหม่จีน

พระนครศรีอยุธยา - ประชาชน–นักท่องเที่ยว หลั่งไหลตั้งแต่เช้า เสริมสิริมงคล แก้ปีชง รับกระแสงานใหญ่ “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก 2569” หนุนบรรยากาศท่องเที่ยวคึกคัก
วันนี้( 17 ก.พ.) บรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก เดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่จีน
ผู้คนต่างเข้ากราบสักการะ หลวงพ่อโต หรือพระไตรรัตนนายก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง รวมถึงไหว้ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพแห่งโชคลาภ และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก โดยส่วนใหญ่เดินทางมากันเป็นครอบครัวและหมู่คณะ เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตา การเงิน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพค้าขาย
ภายในวัดยังมีพิธีสะเดาะเคราะห์และฝากดวงชะตา สำหรับผู้ที่เชื่อเรื่องปีชง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต ทั้งด้านสุขภาพ การงาน และโชคลาภ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของผู้ที่ยึดถือประเพณีตรุษจีน
ขณะเดียวกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 13–22 กุมภาพันธ์ ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนปีนี้ยิ่งคึกคัก โดยคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง.