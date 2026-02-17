กลิ่นคลุ้งทุกเม็ด!ปปส.-ตร.สกัดจับคา ทล.333 อุทัยธานี แก๊งยานรกตีเนียน ขนยาซุกรถดูดส้วมอำพราง

อุทัยธานี - ปปส.-ตำรวจ สนธิกำลังแกะรอย-สกัดจับคา ทล.333 บ้านไร่ อุทัยธานี..ยานรกล็อตใหญ่กว่า 8,300,000 เม็ด ซุกรถดูดส้วมทะเบียนบุรีรัมย์ อำพรางสายตา จนท.
วันนี้(17 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับยาบ้าได้ล๊อตใหญ่ ในเขตพื้นที่ สภ.บ้านไร่ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลำเลียงยาบ้าจำนวนมากผ่านพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จึงวางแผนสกัดจับ
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) รายงานปฏิบัติการครั้งนี้เมื่อ 16 ก.พ.ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านไร่ ได้รับการประสานข้อมูลให้สกัดจับเป้าหมาย จึงสนธิกำลังร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สกัดจับรถบรรทุกกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องสงสัย บริเวณทางหลวงหมายเลข 333 (บ้านไร่–ด่านช้าง) ตรงข้ามที่ทำการสายตรวจศิลาทอง ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่
โดยพบว่ารถเป้าหมาย เป็นรถบรรทุกยี่ห้อ Isuzu รุ่น NKR55EX1T สีฟ้า ทะเบียน 70-4538 บุรีรัมย์มีนายวุฒิชัย อายุ 39 ปี เป็นผู้ขับขี่ และเมื่อนำรถไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่ด่านตรวจยานพาหนะพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ก็พบยาบ้า ซุกซ่อนอำพรางมาด้วยจำนวนประมาณ 8,394,000 เม็ด
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. ดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อการค้า อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน