อ่างทองสั่งสอบสัปเหร่อคนดัง นายอำเภอแจ้งความสุสานเถื่อน–สั่งวัดระงับฝังศพ ตำรวจตั้งข้อหาอนาจาร

อ่างทอง - ฝ่ายปกครองเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายสุสานฯ หลังถูกร้องเรียนหลายประเด็น ขณะนายอำเภอยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่ได้ประกันตัว
กรณีสัปเหร่อชื่อดังในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการผ่าศพหญิงตั้งครรภ์ตามความเชื่อโบราณ รวมถึงมีผู้เสียหายร้องเรียนถูกกระทำอนาจาร โดยก่อนหน้านี้ หมอปลา ได้พาผู้เสียหายเข้าร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนเกิดกระแสสังคมและการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุดวันนี้( 17 ก.พ.) นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เปิดเผยว่า ช่วงเช้าวันเดียวกัน ได้มอบหมายปลัดอาวุโสเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 กรณีพื้นที่วัดสิงห์ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลและอยู่ในอำนาจกำกับของอำเภอ พร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสให้ระงับการฝังศพไว้ก่อน หากจะดำเนินการในอนาคตต้องยื่นคำร้องและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
นายอำเภอกล่าวว่า การพิจารณาอนุญาตตั้งสุสานหรือฌาปนสถานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวง พ.ศ. 2543 ส่วนโทษกรณีประกอบกิจการสุสานโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีหลายกรณีความผิดจะพิจารณาแยกเป็นรายคดี โดยฝ่ายปกครองมีหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและรักษาความสงบในพื้นที่
ทั้งนี้ นายอำเภอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมกับสัปเหร่อรายดังกล่าวเป็นการส่วนตัว เพิ่งพบตัวเมื่อเกิดเป็นข่าว และไม่เคยไปประกันตัวตามที่มีข่าวลือ พร้อมย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดจะยึดตามกระบวนการกฎหมายอย่างเป็นธรรม ขณะที่ในส่วนคดีอาญาเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจซึ่งกำลังดำเนินการสอบสวนต่อไป.