จับสองหนุ่มอุดรฯแก๊งค้ายาบ้า ยึดของกลางกว่า1ล้านเม็ดขนจากฝั่งลาว

หนองคาย-ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียง จับ 2 หนุ่มชาวอุดรธานี พร้อมยาบ้า 1.1 ล้านเม็ด ขณะกำลังขนใส่รถจากริมโขงบ้านจอมแจ้งไปกระจายต่อให้เครือข่ายในพื้นที่ตอนใน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้(17 ก.พ.) ที่ด้านหน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผกก.สส.ภ.จว.หนองคาย, พ.อ.ชูชาติ นนทบุตร ผบ.บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.อ.นวกฤต นวการพาณิชย์ ผกก.สภ.บ้านเดื่อ,
พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นรข. ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายอริยะ อุ่นแสง อายุ 31 ปี ชาว จ.อุดรธานี และนายอนนท์ เกษรกลิ่น อายุ 33 ปี ชาว จ.อุดรธานี ของกลาง ยาบ้า 1,190,000 เม็ด, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อเชฟโรเลต สีบรอนเงิน ทะเบียน บล 5142 อุดรธานี
จากการจับกุมในครั้งนี้ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ บุญเสริม ผบก.ภ.จว.หนองคาย ได้รับรายงานการข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าพื้นที่ จ.หนองคาย บริเวณบ้านจอมแจ้ง – บ้านดงเวร ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จึงได้บูรณาการหน่วยงานข้างเคียง จัดกำลังตรวจสอบ กระทั่งเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 15 ก.พ.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถยนต์กระบะตรงตามที่ได้รับแจ้ง ขับลงไปยังถนนริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านจอมแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงรถคันดังกล่าว
ต่อมาลาประมาณ 20.00 น. รถคันดังกล่าวขับขึ้นมาจากถนนริมโขงบ้านจอมแจ้ง เจ้าหน้าที่ติดตามไปจนถึงบริเวณถนนช่วงระหว่างหมู่บ้านจอมแจ้ง – ดงเวร จึงได้แสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นบุคคลต้องสงสัย 2 คน และรถยนต์คันดังกล่าว ตรวจภายในรถพบยาบ้าอยู่ในรถกระบะ จำนวน 119 แพ็ค ประมาณ 1,190,000 เม็ด จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางไว้
สอบสวนทราบว่า ทั้งสองคนเตรียมจะนำยาบ้าทั้งหมดนี้ลำเลียงเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการขยายผลการจับกุมและใช้มาตรการยึดทรัพย์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯ แล้วคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.