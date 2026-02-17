งามไส้แท้!ทั้งแม่ค้าหวย-นายกอบต.นำเจ้าหนี้นับสิบ ทวงหนี้ สจ.หัวคะแนนนักการเมืองคนดังเมืองแพร่หลังแก้เลือกตั้ง

แพร่ - งามไส้ ต้องถามหาปี๊บกันแล้ว..ทั้งแม่ค้าหวย-นายก อบต.เป็นตัวแทนเจ้าหนี้อีกนับสิบๆราย ลุยทวงหนี้ สจ.หัวคะแนนนักการเมืองดังเมืองแพร่ที่แพ้เลือกตั้ง 69 ยับเนินผิดคาด เผยค้างทั้งค่าหวย-ยืมทั้งเงินกลุ่มสตรี/เงินอปท.
วันนี้(17 ก.พ.69)แม่ค้าขายหวยในตลาดวังชิ้น นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหนี้มากกว่า 10 ราย เข้าเจรจาทวงหนี้จาก สจ.เขตอำเภอวังชิ้น รายหนึ่ง ซึ่งได้ขื่อเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองใหญ่-อดีต สส.แพร่ เขต 3 ที่คะแนนเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 พ่ายแพ้คู่แข่งยับเยินแบบผิดคาด
โดยมีนายจักรวาล ศรีสุข ปลัดอำเภอกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังชิ้นเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามหนังสือนัดเจรจาจากนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
หลังเดินทางมาพร้อมบริเวณที่ว่าการอำเภอวังชิ้น สจ.เขตอำเภอวังชิ้น รายดังกล่าว ได้เข้าพบนายจักรวาล ศรีสุข ปลัดรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังชิ้นแจ้งว่าไม่พร้อมเจรจาจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่รวมตัวมาทวงในครั้งนี้เนื่องจากพบว่ามีสื่อมวลชนมาติดตามข่าวด้วย
กลุ่มเจ้าหนี้ที่เป็นชาวบ้าน แม่ค้า รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ที่ถูกขอยืมเงินไปมีรายละเอียดดังนี้ 1.เงินในโครงการกลุ่มสตรีจังหวัดแพร่ 2.เงินเชื่อซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่ 3.เงินยืมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมมูลหนี้มากกว่า 200,000 บาท มูลหนี้ดังกล่าวมีการผัดผ่อนมานานนับปีโดยเฉพาะเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง สจ.รายนี้ก่อหนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ 2565 จนปัจจุบันยังไม่คืนกว่า 80,000 บาท
แม่ค้าหวยในตลาดวังชิ้นกล่าวว่า จากความเชื่อถือในตำแหน่งนักการเมืองท้องถิ่นตนจึงให้เครดิตในการซื้อหวยงวดละจำนวนมาก พอหลายงวดเข้าจึงมีการทวงหนี้แต่ปรากฏว่าสจ. รายดังกล่าวอ้างว่า "จำหน่ายหวยเกินราคา" ความจริงแล้วทั่วประเทศก็ขายหวยเกินราคาทั้งสิ้นการกล่าวอ้างเพื่อการไม่จ่ายหนี้ ในที่สุดต้องยอมที่จะรับเงินคืนเพียงใบละ 80 บาท แต่สจ.รายดังกล่าวก็ยังบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงินค่าซื้อหวย
ชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำกลายเป็นเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดต้องรวมตัวกันข้อร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่เพื่อให้มีการเจรจาชำระหนี้ อย่างไรก็ตามในวันนี้สจ. รายนี้ก็ใช้วิธีการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระหนี้เช่นเคย
นายนพยุทธ วิริยะสมบูรณ์ ผู้สูงอายุชาววังชิ้น กล่าวว่า ชาวบ้านหาเช้ากินค่ำถูกนักการเมืองท้องถิ่นโกงเงิน แต่ทางราชการออกมาปกป้องนักการเมือง เรื่องนี้เหมือนกับพวกองค์กรสิทธิมนุษยชน ที่ออกมาปกป้องเขมร แบบเดียวกันเลย ความจริงแล้วทางราชการควรเป็นที่พึ่งของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ตอนนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายกับการถูกฉ้อโกงโดยนักการเมือง ชาวบ้านเหล่านี้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใหม่ต้องเสียดอกเพื่อนำเงินมาทดแทนทุนเก่าที่เรียกเก็บไม่ได้ยืดระยะเวลามานานนับปี
ชาวบ้านเหล่านี้ก็หวังพึ่งพิงราชการ แต่กลับอ้างว่ากลัวนั่นกลัวนี่อยู่ภายใต้นักการเมืองที่ทรงอิทธิพล ครั้งนี้ทั้งนักการเมืองและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังชิ้นกลัวสื่อ ความจริงแล้วสื่อที่มาทำได้แค่เสนอข่าว ผลเจรจาเป็นอย่างไรสื่อจะได้ไปออกข่าว เพื่อให้ประชาชนได้ระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อนักการเมืองพวกนี้ที่ใช้หน้าตาทางสังคมมาหลอกชาวบ้าน
ความเดือดร้อนมันไม่ใช่รายเดียว มีการติดหนี้แม้กระทั่งค่ากับข้าว ค่าหวย นี่สารพัดอย่างยังมาทำหัวหมออย่างนี้ ถามว่า ถ้าชาวบ้านร้องเรื่องจรรยาบรรณยื่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คงไม่รอดแน่
“ทุกวันนี้ชาวบ้านหวังพึ่งนักการเมืองแต่นักการเมืองกลับใช้ตำแหน่งหน้าที่มาหลอกลวงชาวบ้านขายหวยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักการเมืองซื้อหวยยังใช้วิธีเลี่ยงบาลีอ้างว่าขายหวยเกินราคา ความจริงแล้วหน้าอำเภอก็ขายเกินราคา เรื่องจริยธรรม คุณธรรม ของนักการเมืองระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อยู่ตรงไหน พฤติกรรมของนักการเมืองคนนี้ สภาอบจ.แพร่ สามารถถอดถอน เรื่องนี้ผู้เสียหายควรทำเรื่องถึงประธานสภาอบจ.แพร่ แจ้งว่ากำลังได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพนักการเมืองใน อบจ.แพร่ขอให้มีการแก้ไขโดยเร่งด่วน”
ทั้งนี้ ว่ากันว่า ชาวบ้านรวมตัวออกมาทวงหนี้ สจ.คนดังกล่าว สาเหตุสำคัญมาจากนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในอำเภอวังชิ้นแพ้การเลือกตั้ง ทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าอิทธิพลเหล่านั้นหมดไปแล้วแต่ที่ปรากฏพบว่าหน่วยงานราชการยังให้ความสำคัญกับนักการเมืองอยู่เป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลง