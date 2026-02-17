มข.จับมือการกีฬาแห่งประเทศไทย หนุนมวยไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มข. จับมือ กกท. หนุนมวยไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ เล็งจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์พัฒนากีฬามวยไทยให้กระฉ่อนโลก พร้อมตั้งสถาบันมวยไทยแห่งที่ 3 ที่จ.ขอนแก่น
วันนี้ (17 ก.พ.) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สำหรับกีฬามวยไทย และการเผยแพร่สนับสนุนมวยไทย ระหว่าง มข.และ กกท.
มีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนกลาง พร้อมด้วยรศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช รองอธิการบดี มข. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า กกท.ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพและกีฬามวยของประเทศ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพนักมวย ผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย เทคนิคทักษะ และองค์ความรู้ที่ทันสมัย โดยการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะมข. ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว
ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จะครอบคลุมการส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬาการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืดทดสอบสมรรถนะ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกีฬามวยไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างต้นแบบการพัฒนากีฬามวยไทย ที่ผสานศาสตร์และศิลป์ เข้าด้วยกันอย่างสมดุล คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และคุณค่าของแม่ไม้มวยไทย พร้อมทั้งการยกระดับมาตรฐานด้วยหลักวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่ทันสมัย เพื่อผลักดันมวยไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลด้วยฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยที่เข้มแข็ง
ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยด้วยฐานองค์ความรู้มีระยะเวลา 3 ปี ในกรอบความร่วมมือ 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมสัมมนา และเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักมวยและประชาชนด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา และการเผยแพร่มวยไทยในฐานะศิลปวัฒนธรรมและกีฬาที่มีศักยภาพของประเทศ
นอกจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานแล้ว ยังคงมีการประสานการทำงานร่วมกันกับ 8 องค์กรเครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยที่ กกท.จะสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการกีฬา ขณะที่ มข.จะสนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือทดสอบสมรรถนะ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และแผนการจัดตั้งสถาบันมวยไทย แห่งที่ 3 อีกด้วย