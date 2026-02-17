ปลัดอำเภอฯลวง นร.หญิงแพร่ หลบสื่อ-มอบตัวคดีพรากผู้เยาว์แล้ว

แพร่ - ปลัดอำเภอฯลวงนักเรียนหญิงแพร่เสพกาม-หนีออกตากบ้านนานกว่า 2 เดือน..โผล่เข้าห้องสอบสวนทางลับ-ขึ้นโรงพักมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์ ก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัว แต่หลบสื่อ
ความคืบหน้ากรณีปลัดอำเภอฯของจังหวัดแพร่ ถูกแจ้งความฐานพรากผู้เยาว์เพื่อกระทำอนาจาร จนเด็กนักเรียนหญิงหายออกจากบ้านไปนานกว่า 2 เดือนแล้ว ผู้ปกครองพยายามแจ้งความ ทั้งต้นสังกัดของปลัดและดำเนินคดีที่ สภ.สอง แต่เรื่องได้ผ่านมาเกิดกว่า 2 เดือนแล้วการแก้ปัญหายังไม่คืบหน้า
กระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมา กรรมการสอบข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัยที่นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตั้งขึ้นเพิ่งเรียกมารดานักเรียนหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่มาสอบปากคำ และพนักงานสอบสวน สภ.สอง เพิ่งออกหมายเรียกให้ปลัดอำเภอฯ มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อเวลาเกินกว่า 60 วันไปแล้ว
ล่าสุด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีนายชูศักดิ์ ติยะจามร ปลัดอาวุโส อำเภอสอง เป็นประธานสอบสวน เรียกตัวปลัดอำเภอสองที่ถูกย้ายเข้าศาลากลางจังหวัดฯเข้าสอบสวนทางลับ ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม เมื่อ 16 ก.พ.69 นานราว 2 ชั่วโมง
หลังจากนั้นได้ไปพบพนักงานสอบสวน คือ ร.ต.อ.นัฐพงษ์ แสงมณี รอง สว. (สอบสวน) สภ.สอง เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ก่อนใช้ตำแหน่งปลัดอำเภอประกันตัวไป
ด้านนายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ ได้ประสานมายังว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ ทนายความผู้ดูแลคดีให้กับมารดานักเรียนหญิง ได้แจ้งให้ทราบว่า คดีดังกล่าวถือเป็นคดีที่สำคัญเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่นักปกครอง เป็นข้าราชการที่มีอำนาจทางปกครองกระทำผิดต่อเด็กเยาวชนที่อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 20 ปี ยังคงอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง
ซึ่งการกระทำผิดต่อเด็ก ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง กระบวนการยุติธรรมควรให้ความสำคัญมากกว่าคดีปกติ ไม่ควรล่าช้าโดยเฉพาะผู้กระทำผิดเป็นปลัดอำเภอ และยังมีข่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดแพร่พยายามติดต่อไปยังโรงเรียนที่นักเรียนหญิงศึกษาอยู่ให้ยินยอมให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นผู้ปกครองแทนมารดา
อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นไปตามรูปคดีก็จะสามารถพิทักษ์สิทธิเด็กและผู้ปกครองได้ รวมทั้งการพิทักษ์สถาบันครอบครัว เรื่องนี้ทางสภาทนายความจังหวัดแพร่ ไม่นิ่งนอนใจกำลังติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นธรรมในสังคม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีพรากผู้เยาว์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักเรียนหญิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ญาติทุกเกิดความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้เป็นยายและมารดาของเด็กนักเรียนหญิงรวมทั้งครอบครัวเกิดความทุกข์อย่างหนัก หลังเกิดปัญหาเด็กออกจากบ้านไปนานกว่า 2 เดือนแล้ว ในขณะที่คดียังไม่คืบหน้าแต่อย่างใด