นทท.ร่วมคึกคักเปิดงานทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์นครเชียงใหม่2569 สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน ส่งเสริมท่องเที่ยวกระตุ้น ศก.

เชียงใหม่ - เชียงใหม่เปิดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์นครเชียงใหม่2569 จัดเต็มขบวนแห่สุดอลังการและกิจกรรมมากมาย พร้อมประดับตกแต่งพื้นที่งดงาม เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมจีน-ไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันนี้(17 ก.พ.69) ที่บริเวณตลาดวโรรสหรือกาดหลวง ต่อเนื่องตลาดต้นลำไย และตรอกเหล่าโจ้ว ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นย่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน หรือไชน่าทาวน์เชียงใหม่ นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์นครเชียงใหม่2569” ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ.69 โดยมีนายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ร่วมลั่นกลองเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ซณะที่ในช่วงก่อนพิธีเปิดได้มีการจัดขบวนแห่ที่ประกอบด้วยสาวงามสวมใส่ชุดจีน, MISTER & MISS CHINA TOWN CHIANG MAI รวมทั้งการเชิดมังกรทองมังกรเงิน และสิงโต ลอดซุ้มประตูจีน ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
สำหรับงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์นครเชียงใหม่2569 ครั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจีน-ไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมไฮไลต์ของงาน ได้แก่ การประกวด MISTER & MISS CHINA TOWN CHIANG MAI 2025, การประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ประจำปี 2566, การประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด"ศิลป์ ศรัทธา เมืองแห่งวัฒนธรรรม" และการแข่งขันทำอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประดับตกแต่ง ถนนข่วงเมรุ (ย่านตรอกเล่าโจ้ว) ถนนช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ ด้วยโคมไฟมงคลกว่า 4,000 ดวง การแสดงเชิดมังกรทองและสิงโต ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานตลอดทั้งสายด้วยวัสดุประณีตศิลป์สัญลักษณ์จีน ขณะเดียวกันยังมีการเปิดซุ้มจำหน่ายอาหารจากห้างร้าน และภัตตาคารชั้นนำของเชียงใหม่มาร่วมให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด 2 วันของการจัดงานด้วย