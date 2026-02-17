บ่าย-เย็นมาเป็นโขลง!เตือนคนผ่าน อช.น้ำหนาว ระวังช้างป่าข้ามถนน กลางคืนมาเดี่ยวพี้อมเก้ง-กวาง

เพชรบูรณ์ - เตือนคนขับรถราผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ระวังช้างป่าข้ามถนน..เผยขณะนี้เป็นรอบหากินของสัตว์ป่า บ่าย-เย็น อาจเจอเป็นโขลง กลางคืนมาตัวเดียว แต่มีเก้ง-กวาง ด้วย
วันนี้(17 ก.พ.2569) นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าเนื่องจากขณะนี้มีช้างป่าออกหากินและเดินข้ามถนนหล่มสัก – ชุมแพ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 409 (ใกล้กับบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์)ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นประจำ ซึ่งเป็นรอบเดินหากินของสัตว์ป่า
และส่วนมากที่พบช้างเป็นโขลงจะอยู่ในช่วงเวลาบ่าย – เย็น กลางคืนจะพบเป็นช้าง เก้ง กวาง ที่เดินเพียงตัวเดียว
ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวชะลอความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ และหากพบโขลงช้างกำลังเดินข้ามถนน ควรหยุดรถให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 30 เมตร และควรให้สัญญานไฟฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนรถคันหลังที่ขับตามมา รวมทั้งให้ติดเครื่องยนต์ไว้เสมอเพื่อพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ห้ามเปิดไฟสูงหรือบีบแตรใส่โขลงช้างอย่างเด็ดขาด รอให้ช้างเดินเข้าไปในป่าเอง และมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถไปตามปกติ ไม่ควรเบิ้ลเครื่องหรือเหยียบคันเร่งจนเกิดเสียงดัง เพราะอาจจะทำให้ช้างตกใจก็เป็นได้
สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งนอกจากช้างแล้วก็ยังมีสัตว์ต่างๆ เดินข้ามถนนตลอดเส้นทางในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เช่นเก้ง กวาง ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขับรถด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจจะเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าและผู้ขับขี่เองก็เป็นได้