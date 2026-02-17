ผจว.เชียงใหม่ลงพื้นที่อุทยานฯออบหลวงติดตามสถานการณ์ไฟป่า8อำเภอโซนใต้ ให้กำลังใจ จนท.ปฏิบัติงาน กำชับยุทธวิธี

เชียงใหม่ - ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำทีมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง ติดตามสถานการณ์ไฟป่า 16 ตำบลเสี่ยง 8 อำเภอโซนใต้ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองกำลังผสมที่ปฏิบัติหน้าที่ กำชับยุทธวิธีเข้าไว ดับเร็ว และที่สำคัญต้องปลอดภัยสูงสุด
นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวิเคราะห์แผนเผชิญเหตุในพื้นที่จริงร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสมรวม 180 จุด พบที่อำเภอดอยเต่ามากที่สุด 102 จุด แม้ตัวเลขภาพรวมจะลดลงถึงร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น เนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนน้อยและอากาศร้อนจัด เสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกลามได้ง่าย
ทั้งนี้ในพื้นที่ 16 ตำบล จาก 8 อำเภอโซนใต้ ประกอบด้วย อำเภอฮอด จอมทอง ดอยเต่า แม่แจ่ม อมก๋อย แม่วาง ดอยหล่อ และอำเภอสันป่าตอง มีสถิติการเผาไหม้สะสมสูงถึง 410,000 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของพื้นที่เผาไหม้ทั้งจังหวัด จึงกำชับให้เร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการงดเผา และเน้นการบริหารจัดการแยกไฟที่จำเป็นออกจากไฟที่ไม่จำเป็น เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน
โดยในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังผสม ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยาน ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน มอบเสบียงอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบนโยบายเน้นย้ำยุทธวิธีเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้ไวและดับไฟให้เร็วที่สุดเพื่อลดความสูญเสีย พร้อมกำชับให้ยึดความปลอดภัยในชีวิตเป็นสำคัญ หากประเมินว่าเกินกำลังหรือร่างกายไม่พร้อมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที