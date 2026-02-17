กฟผ.พาหน่วยงานรัฐและสื่อมวลชนดูงานเทคโนฯผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าสูบกลับลำตะคอง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) กฟผ. พาหน่วยงานรัฐ/สื่อมวลชน เยี่ยมชมเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าสูบกลับลำตะคอง ชูระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพและมั่นคง พร้อมภารกิจเร่งจัดหาพลังงานสะอาด รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต
เมื่อเร็วๆนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดยนายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้า (ช.อค-ปส. (สฟ)) พร้อมด้วยน.ส.สุจรรยา กิรติรัตนพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สายส่ง (ช.อค-ปส.(สส)), น.ส.วาสนา วงค์ภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-ที่ดิน (ช.อค-ปส.(ทด)) และนายวีรศักดิ์ ชาติวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-บริหาร (ช.อค-ปส.(บห))
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้แก่ พลังงานจังหวัดตรัง, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก, ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยสื่อมวลชนข่าวภูมิภาค ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโครงการ อค-ปส.
กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้พบปะพูดคุยสนทนาสื่อสารภารกิจหน้าที่แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบของโครงการฯ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลเพื่อสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน และยังได้นำคณะศึกษาดูงานในพื้นที่ เขื่อนจุฬาภรณ์, สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 1, สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
นายจักรินทร์ กิจสุทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน-สถานีไฟฟ้า (ช.อค-ปส. (สฟ)) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก ต้องการให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่า กฟผ.ได้ติดตั้งอุปกรณ์ส่งไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและมีความเสถียร ให้ประชาชนได้ใช้อย่างสะดวก เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อีกทั้งมารับทราบกิจกรรมด้าน CSR ของกฟผ.เพื่อชุมชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ในรัศมีใต้แนวสายส่งทั่วประเทศ ซึ่งกฟผ.ได้ดูแลด้านส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
ในอนาคต กฟผ.เร่งจัดหาพลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งจะปรับปรุงสถานีไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วย สุดท้ายการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา ซึ่งต่ำจากผิวดินกว่า 350 เมตร และเข้าเยี่ยมชมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ คือพลังงานไฮโดรเจน ที่จะสามารถนำมาปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น เช่นรถยนต์อีวี ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนวิจัย
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานระบบส่ง สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้า มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานพันธมิตร อันจะนำไปสู่การยอมรับและสนับสนุนการดำเนินงานของ กฟผ.ต่อไป