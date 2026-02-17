ชายแดนสระแก้วยังปิดตาย ทหารพราน 1201 ตรึงกำลังลาดตระเวนตลอด24 ชม.ยกระดับเฝ้าระวังสูง

สระแก้ว – ชายแดนสระแก้วยังปิดตาย ทหารพราน 1201 ตรึงกำลังลาดตระเวนและตรวจสอบเข้มแนวชายแดนครอบคลุมพื้นที่แนวป่าไร่ เขตรอยต่อ อ.คลองหาด 24 ชั่วโมง ยกระดับเฝ้าระวังสูง
วันนี้ ( 17 ก พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว ว่ายังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังสูง โดยเจ้าหน้าที่กรมทหารพรานที่ 1201 ยังคงตรึงกำลังลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่ตลอดแนวชายแดนครอบคลุมพื้นที่แนวป่าไร่จนถึงบ้านหนองปรือ รอยต่อ อ.คลองหาด พื้นที่เกษตรกรรมสำคัญที่มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน เป็นด่านหลักและยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบข้ามแดน
โดยได้จัดกำลังพลเดินเท้าลาดตระเวนควบคู่กับการใช้ยานพาหนะตรวจการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ ควบคู่การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่หลักบริเวณหลักเขตที่ 49–51 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดน
และบริเวณ “ท่าตาทุย” ที่มีคลองพรมโหด เป็นแนวกั้นทางธรรมชาติเป็นในอดีตเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบเข้า–ออกประเทศ
ทั้งนี้ยังได้เพิ่มการยกระดับความเข้มงวด ด้วยการติดตั้งรั้วอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสอดแนม ตรวจจับและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชาหรือกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทย
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ทหารพราน ยังคงเข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลที่สัญจรเข้า–ออกพื้นที่อย่างละเอียด พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และเพิ่มความถี่ในการตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ทั้งการลักลอบเข้าเมือง การขนสินค้าผิดกฎหมาย และการกระทำที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
โดยเจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และหากพบเห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงของพื้นที่อย่างยั่งยืน
และยังมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่ดังกล่าว อาจจะมีการสร้างกำแพงกั้นเขตแดนในเร็ว ๆ นี้หลังได้รัฐบาลชุดใหม่...