ปศุสัตว์เร่งหาสาเหตุช้างคลั่ง กระทืบควาญปอดฉีกสาหัส ทำลายรถพัง 2 คัน คาดเครียดบังคับผสมพันธุ์

บุรีรัมย์- ปศุสัตว์บุรีรัมย์ สั่งเร่งตรวจสาเหตุ “เพชรอุทัย” ช้างเพศผู้ คลั่งกระทืบควาญปอดฉีกบาดเจ็บสาหัส และไล่ทำร้ายชาวบ้าน ใช้งาแทงรถยนต์พัง 2 คัน ป้ายทางหลวงเสียหาย 5 ต้น จนท.ยิงยาสลบ 2 ชม.จึงสงบ คาดเครียดหลังถูกบังคับผสมพันธุ์
วันนี้ (17 ก.พ.69) นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ กรณีที่ช้างเพศผู้ ชื่อ “เพชรอุทัย” อายุ 19 ปี ที่มีอาการคุ้มคลั่ง ทำร้าย นายสมพร สุดธิโส อายุ 35 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของหรือควาญช้าง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสตึก พบมีอาการปอดฉีก ทั้งยังใช้งาพังรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นมิวเอ็กซ์ สีขาว และรถกระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีเขียว ซึ่งเป็นของควาญช้าง พังเสียหายอีก 2 คัน และยังพังป้ายทางหลวงได้รับความเสียหายอีก 5 ต้น เหตุเกิดที่บ้านโนนธาตุ หมู่ 6 ต.ท่าม่วง อ.สตึก เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. วานนี้ (16 ก.พ. )
จากข้อมูลทราบว่า ควาญช้างเพศเมีย ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน ได้ว่า จ้างให้ ช้างเพชรอุทัย ตัวที่ก่อเหตุ มาผสมพันธุ์กัน โดยนัดกันที่บริเวณทุ่งนาจุดเกิดเหตุ ระหว่างที่เจ้าเพชรอุทัย กำลังวนเวียน เพื่อเตรียมผสมพันธุ์ นายสมพร เจ้าของช้าง ก็พยายามเร่ง ให้เจ้าเพชรอุทัย ผสมพันธุ์ให้เสร็จ หลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการหงุดหงิด ไล่ทำร้ายควาญ และชาวบ้านที่ไปมุงดู จนทำให้เจ้าของถูกทำร้ายบาดเจ็บ และรถพังเสียหาย
หลังได้รับแจ้ง เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลช้างโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ก็ได้เดินทางมาช่วยเหลือด้วยการยิงยาสลบ แต่ไม่กล้าจะยิงหลายโดส เพราะเกรงว่า ช้างจะได้รับอันตราย เหมือน สีดอหูพับ ซึ่งเป็นข่าว ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าเพชรอุทัย จึงเริ่มอ่อนแรงลง ควานช้างจึงสามารถเข้าไปควบคุมเอาไว้ได้
เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ช้างที่ก่อเหตุอาจจะมีความเครียด หลังจากที่เจ้าของพาไปผสมพันธุ์กับช้างเพศเมีย อย่างไรก็ตามจะได้ตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับเจ้าของ เพื่อความปลอดภัยทั้งช้าง และควาญช้างต่อไป