เทศบาลนครอุดรฯร่วมหอการค้าจังหวัดปั้น“คลองหมากแข้ง” สู่แลนด์มาร์กเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเมือง

อุดรธานี – เทศบาลนครอุดรธานีจับมือหอการค้าอุดรธานีเดินหน้า ปั้น “คลองหมากแข้ง” สู่แลนด์มาร์กเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเมือง ยกระดับทางเดินเท้า-ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และ จัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย เพิ่มศักยภาพพื้นที่สาธารณะให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
เทศบาลนครอุดรธานีผนึกกำลังกับองค์กรภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เดินหน้ายกระดับ “คลองหมากแข้ง” สู่การเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเมือง ล่าสุด นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิด
โดยระยะเร่งด่วน จะเร่งการพัฒนาเน้นปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด เป็นระเบียบ ยกระดับทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพพื้นที่สาธารณะให้รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า การพัฒนาเมืองต้องมองภาพใหญ่และวางรากฐานระยะยาว “คลองหมากแข้ง” จะไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดงานเทศกาล แต่จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของอุดรธานี เราต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อย ศิลปิน และคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพและสร้างรายได้ เมืองที่เติบโตต้องสร้างโอกาสอย่างทั่วถึง และมีพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวา”
“การพัฒนาย่านสำคัญเช่นคลองหมากแข้ง คือก้าวสำคัญของการยกระดับภาพลักษณ์เมือง “เมื่อภูมิทัศน์ดีขึ้น โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดสู่การพัฒนาย่านอื่นในอนาคต”นายกิตติกรกล่าวและว่า
พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของโครงการ โดยเตรียมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม เพิ่มระบบกล้องวงจรปิด และจัดสภาพแวดล้อมให้โปร่งโล่ง เป็นระเบียบ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่ได้อย่างมั่นใจ
ด้านนายกัณฑ์พงศ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเสริมว่า การผลักดันคลองหมากแข้งสู่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัด “เศรษฐกิจยุคใหม่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการออกแบบมาสร้างมูลค่าเพิ่ม พื้นที่แห่งนี้จะรวมสินค้าชุมชน งานคราฟต์ งานศิลปะ อาหาร และกิจกรรมวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและคนรุ่นใหม่ได้เติบโต”
ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนพลังการทำงานแบบคู่คิดพัฒนาเมือง “เราไม่ได้มองแค่การค้า แต่ต้องการยกระดับศักยภาพจังหวัดทั้งระบบ การมีพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มระยะเวลาการท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น เชื่อว่าคลองหมากแข้งจะเป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองที่ผสานวัฒนธรรมกับธุรกิจได้อย่างลงตัว
สำหรับการคิกออฟโครงการ เริ่มต้นด้วยงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ปี 2569 ระหว่างวันที่ 17–19 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม ตั้งแต่แยกหอนาฬิกาถึงสนามทุ่งศรีเมือง โดยหนึ่งในไฮไลท์คือโซน “หอฯเจี๊ยะ” ริมคลองหมากแข้ง ซึ่งเป็นโซนใหม่ เชื่อมต่อจากโซนไชน่าทาวน์ภายในงานอย่างต่อเนื่อง
โซนดังกล่าวรวบรวมร้านอาหารมงคลความหมายดี เสริมเฮง เสริมปัง จัดวางเป็นระเบียบ สะอาด ได้มาตรฐาน และถูกวางให้เป็นต้นแบบ “ถนนอาหารสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาสู่กิจกรรมประจำ และก้าวสู่การเป็นจุดหมายด้านอาหารและวัฒนธรรมของเมืองในอนาคต
ทั้งสองหน่วยงานยืนยันตรงกันว่า ความสำเร็จการพัฒนาย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ “คลองหมากแข้ง”จะบรรลุเป้าประสงค์ได้ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสร้างแลนด์มาร์กเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ที่จับต้องได้ สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับภาพลักษณ์อุดรธานีสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เติบโตอย่างมั่นคง สว่างไสว และปลอดภัยในระยะยาว.