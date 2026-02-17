เขมรป่วนไม่หยุด!จงในเผาป่าใกล้แนวเขตให้ปล่อยไฟลามเข้าอธิปไตยของไทย

อุบลราชธานี-เขมรป่วนไม่หยุดจงใจเผาหญ้าใกล้แนวเขตพื้นที่ไทยสถาปนาช่องอานม้า ทำให้เกิดควันลอยขึ้นยอดเขาทำเจ้าหน้าที่หายใจลำบาก ขณะที่สถานการณ์แล้งเริ่มรุนแรง ต้องอาศัยน้ำจากด้านล่างที่มีอย่างจำกัดในการบริโภคและดับไฟป่า
จากสถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทหารกัมพูชาซึ่งอยู่ด้านล่างสันปันน้ำในพื้นที่บ้านอานแซะ อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร พยายามจุดไฟทำให้เกิดไฟป่าด้านล่างเชิงเขาลุกลามเข้ามาในพื้นที่ของไทยที่ยึดคืนจากกัมพูชา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารต้องนำน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค มาใช้ในการดับไฟ ทำให้น้ำที่เก็บไว้ใช้ ต้องเพิ่มรอบในการขนส่งมากขึ้น
ซึ่งจากการเผาป่าดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อระบบการหายใจของเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ด้านบนเนินต่างๆ หายใจได้ลำบากมากขึ้น
นอกจากนี้ยังทำเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์แนวหน้าทำการตรวจการณ์ได้ลำบากมากยิ่งขึ้น แต่ไม่เป็นปัญหากับทางเจ้าหน้าที่ทหาร เพราะยังมีวิธีการอื่นอีกมากมายในการตรวจสอบการณ์เคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชา
ล่าสุดวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ภาคเอกชน และ สื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี ทราบถึงความจำเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การกักเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายจากการปะทะ จึงได้นำถังน้ำขนาด 200 ลิตร จำนวน 114 ใบ และขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ มอบให้ พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 (ผบ.ฉก.1) กองกำลังสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 และพันเอกกัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เพื่อแจกจ่ายไปตามฐานที่อยู่ในพื้นที่
สำหรับสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ขณะนี้ ยังอยู่ในการเฝ้าระวังยังไม่พบความผิดปกติเรื่องการขนย้ายกำลังของฝ่ายกัมพูชา มีเพียงการก่อให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ยั่วยุในพื้นที่กันชนเป็นระยะ