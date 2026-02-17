เขมรยั่วยุรายวัน! บุรีรัมย์เดินหน้าสร้างบังเกอร์หมู่บ้านชายแดนเพิ่ม ให้เพียงพอหลบภัยปะทะรอบ 3

บุรีรัมย์- จังหวัดบุรีรัมย์เดินหน้าสร้างบังเกอร์หมู่บ้านแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เพียงพอสำหรับหลบภัยหากเกิดเหตุปะทะ ก่อนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงตามแผน ขณะกัมพูชาสร้างสถานการณ์ยั่วยุรายวัน ทำชาวบ้านใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง หลายครอบครัวมีผู้สูงอายุและผู้พิการ อยากให้รัฐสนับสนุนงบฯวัสดุทำบังเกอร์ตามบ้าน
วันนี้ (17 ก.พ.69) จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด และภาคเอกชน ได้สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานคน เดินหน้าก่อสร้างบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยส่วนกลาง ในหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับจำนวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน หากเกิดเหตุปะทะกันขึ้นอีก จะได้เข้าไปหลบภัย ก่อนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากการสู้รบ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่เป็นปกติ ฝั่งกัมพูชายยังมีการสร้างสถานการณ์ยั่วยุรายวัน ล่าสุดอ้างว่าความร้อนจากไฟไหม้ป่าในฝั่งกัมพูชา ทำให้กระสุนและวัตถุระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกิดระเบิดเสียงดัง
นางบุปผา มีหนองหว้า กำนันตำบลจันทบเพชร บอกว่า จากปกติเดิมแต่ละหมู่บ้านจะมีบังเกอร์ส่วนกลางอยู่ 1 – 2 จุด หลังจากเกิดการปะทะรอบแรกทางจังหวัดมาทำเพิ่มเติมให้อีกเฉลี่ยหมู่บ้านละ 1 จุด ต่อมาเกิดการปะทะรอบสองอีก ทางจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงภาคเอกชน ก็มีงบประมาณรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ มาดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ส่วนกลางของหมู่บ้านเพิ่มอีก หมู่บ้านละ 1 – 2 จุด เบื้องต้นจะดำเนินการในหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดนก่อนเพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อมีงบประมาณหรืออุปกรณ์มาอีก ก็จะทำเพิ่มเรื่อยๆ โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีบังเกอร์ 2 – 3 จุด ซึ่งขณะนี้ทั้งตำบลจับเพชร มีหลุมหลบภัยแล้วกว่า 30 จุด ขอบคุณทางจังหวัด เหล่ากาชาด และอำเภอ ที่เล็งเห็นความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นหลัก
กำนันบอกอีกว่า นอกจากจะมีการสร้างบังเกอร์ส่วนกลางของหมู่บ้านแล้ว แต่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบมาแล้ว 2 ครั้ง อยากได้บังเกอร์ตามบ้านของตัวเอง ซึ่งบางคนมีกำลังซื้ออุปกรณ์และจ้างรถขุดหลุมให้ แต่บางครอบครัวไม่มีงบฯที่จะทำเอง จึงอยากให้ภาครัฐหรือเอกชน ช่วยสนับสนุนงบฯหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทำหลุมหลบภัยในครัวเรือนให้ด้วย