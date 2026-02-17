เฮรับข่าวดี! “เสือณเดช” จับคู่เสือสาว กล้องดักถ่ายจับภาพชัด ลุ้นลูกเสือคอกใหม่ในป่าแก่งกระจาน

เพชรบุรี - ทีมสำรวจพบเสือโคร่งเพศผู้–เพศเมียปรากฏตัวพร้อมกันในจุดเดียว คาดกำลังผสมพันธุ์ สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ผืนป่า
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยรายงานการสำรวจพื้นที่แม่น้ำเพชรบุรีตอนบน ระหว่างวันที่ 13–16 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า เมื่อเช้าวันที่ 13 ก.พ. ทีมฝ่ายวิชาการอุทยานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และคณะทำงานจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ลงพื้นที่ประเมินความเหมาะสมของถิ่นอาศัยจระเข้น้ำจืดไทย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสัตว์เลื้อยคลานจาก IUCN ร่วมสำรวจด้วย
ระหว่างปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งและตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าบริเวณริมแม่น้ำ หลังพบร่องรอยต้องสงสัยคล้ายจระเข้น้ำจืด เช่น กองมูลที่มีเศษกระดูก ก้างปลา และก้อนหินปะปน โดยตรวจสอบกล้องรวม 8 จุด
ผลการตรวจสอบพบภาพสัตว์ป่ารวม 14 ชนิด อาทิ เสือโคร่ง หมีควาย หมีหมา หมาไน หมูป่า กระจง ช้างป่า เม่นใหญ่แผงคอยาว ชะมดแผงหางปล้อง หมาไม้ ลิงแสม และกวางป่า รวมถึงสัตว์ป่าสงวน 2 ชนิด คือ เลียงผา และสมเสร็จ
ไฮไลต์สำคัญคือภาพเสือโคร่ง 2 ตัว ซึ่งเมื่อตรวจสอบลายพาดกลอนเฉพาะตัว พบว่าเป็นเสือรหัส KKT-002M หรือ “ณเดช” และ KKR-004F (เพศเมีย) ปรากฏในจุดเดียวกัน คาดว่ากำลังอยู่ในช่วงจับคู่ผสมพันธุ์ ทำให้เจ้าหน้าที่คาดหวังว่าอาจมีลูกเสือคอกใหม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
การพบเสือโคร่งพร้อมกันในพื้นที่เดียว ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกด้านระบบนิเวศ สะท้อนความสมบูรณ์ของผืนป่าและความสำเร็จของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง.