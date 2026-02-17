ชาวบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี เดือดร้อนหนักหมู่บ้านชาวจีนจุดพลุฉลองตรุษจีนยาวถึงเที่ยงคืน

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชาวบ้านสุดทน!! หมู่บ้านชาวจีนใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จุดพลุฉลองตรุษจีนยาวถึงเที่ยงคืน ทำเดือดร้อนหนักทั้งเสียงดัง ควันดำจนนอนไม่ได้ ต้องถ่ายคลิปร้องสื่อ!!
เมื่อเวลา 00.00 น. ที่ผ่านมา ( 17 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่ากลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโชคชัย 9 ซอยเขาน้อย ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้พากันจุดพลุฉลองตรุษจีนจนสร้างความเดือดร้อนความรำคาญอย่างหนัก ซ้ำยังสร้างควันดำและเสียงดังรบกวนผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่ที่กำลังนอนหลับพักผ่อน
นาย “เอ” (นามสมมติ) บอกว่าแม้จะเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนแล้ว แต่ชาวจีนที่อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าวก็ยังคงพากันจุดพลุอย่างต่อเนื่อง หลังตลอดทั้งวันก็พากันจุดพลุเนื่องในวันตรุษจีนไปแล้ว