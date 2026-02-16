สพป.นำทีมสอบซ้ำ!ดรามาอาหารกลางวันเด็ก นร.บนดอยลำปาง ส่อด้อยคุณภาพ พบตรงปกทุกเมนู

ลำปาง - สพป.เขต1 ลำปาง พร้อม อบต.บ้านดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจซ้ำ..ดรามาอาหารกลางวันโรงเรียนบนดอย หลังเพจชมรมStrongต้านทุจริตภาคเหนือ โพสต์ถามหาความโปร่งใส-ส่อด้อยทั้งคุณภาพและปริมาณ เบื้องต้นตรงปกทุกเมนู เชื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แต่ให้ตั้งกรรมการสอบอีกทาง
กรณีชมรมStrongต้านทุจริตภาคเหนือ ได้โพสต์ภาพ-ข้อความสอบถามไปยัง โรงเรียนแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนบนดอยสูง ถึงคุณภาพและปริมาณอาหารกลางวันเด็ก ทำนองว่า ผู้ปกครองร้องเรียนพบความผิดปกติหลายจุด เริ่มตั้งแต่ รายการเมนูไม่ตรงปก ซึ่งตรวจสอบพบว่า เมนูที่แจ้ง : ข้าวสวย + น้ำพริกอ่องหมู + ไข่ต้ม + ผักเคียง + แอปเปิ้ล แต่ ของจริงที่เด็กได้รับ : มีเพียง “น้ำพริกอ่อง” ที่เห็นแต่มันหมูไม่มีไข่ต้ม ไม่มีผลไม้ คำถามคือ วัตถุดิบที่เบิกจ่ายไป อยู่ตรงไหน?ปริมาณก็น้อย คุณภาพต่ำ..นี่ไม่ใช่เรื่อง “เรื่องมาก” แต่มันคือพื้นฐานของพัฒนาการ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนนั่นในสังคมออนไลน์
วันนี้(16 ก.พ.69) โดยนายเกรียงศักดิ์ เกศทองมา รอง ผอ.สพป.เขต1ลำปาง พร้อมด้วยนิติกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางณัฐิยา อุปกิจ รองนายก อบต.บ้านดง นางศิริพร เครือวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด และ นางกนิษฐา ซื่อสัจจาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมนายมณฑล อินเจือจันทร์ ผอ.รร.อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) และ นายแก้ว ลาภมา ที่ปรึกษาหมู่บ้าน เข้าพบกับ นิวัติ พอใจ ผอ.รร.บ้านแม่ส้าน และได้สอบถามข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบรายการอาหารในวันที่เกิดเหตุ และตรวจสอบอาหารปัจจุบัน
พบว่า เมนูอาหารที่ปรากฏในสื่ออนไลน์ เป็นเมนูในวันที่ 9-10 ก.พ. 2569 ซึ่งตรงกับวันที่โรงเรียนมีการประเมินสถานศึกษา (สมศ.) และ ผอ.รร.ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว..เมนูวันที่9 ก.พ. ประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว เส้นใหญ่หมูใส่ไข่ ส้มเขียวหวาน ซึ่งให้เด็กเลือกทาน ไม่อิ่มเติมได้ , เมนูวันที่ 10 ก.พ. ประกอบด้วย ข้าวสวย น้ำพริกอ่องหมูสับ ผักเคียง ไข่ต้ม แอปเปิ้ล ไม่อิ่มเติมได้
ผู้ที่ประกอบอาหารเป็นคนในชุมชน สามารถลงไปซื้อวัตถุดิบในตัวเมืองได้ ซึ่งทางโรงเรียนจึงจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ งบประมาณรายหัว 56 คน คนละ 27 บาท รวม 1,512 บาทต่อวัน ผู้รับเหมาจะนำมาส่งในเวลา 11.00 น. แยกระหว่างเด็กอนุบาล และ ชั้นประถม
ส่วนเมนูอาหารทงโรงเรียนจัดทำผ่านระบบ Thai school lunch เป็นประจำ รอบ1เดือน และแจ้งให้ผู้ประกอบอาหารทราบล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งรายการไว้ที่โรงอาหารของโรงเรียน และมีการรายงานเมนูอาหารพร้อมภาพอาหารกลางวันในแต่ละวันทาง line official เกี่ยวกับคุณภาพอาหารกลางวัน ของเขตบริการ 83 โรงเรียนทุกวัน ซึ่งก็พบว่าการรายงานเมนูอาหารในวันดังกล่าวที่โรงเรียนส่งให้เขต ไม่มีสิ่งผิดปกติ อาหารตรงกับเมนูทั้งคุณภาพและปริมาณ
ส่วนสาเหตุที่มีการร้องเรียน เชื่อว่าเกิดจากการกลั่นแกล้งของกลุ่มผู้ปกครองของเด็กในโรงเรียนและการฟ้องร้องการทำงานของครูในดรงเรียน
แต่เพื่อความสบายใจและชัดเจน สพป.เขต1ลำปาง ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้ ผอ.รร.อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) เป็นประธาน และให้รายงานผลให้เขตทราบต่อไป ขณะเดียวกัน ทาง อบต.บ้านดง ได้เสนอให้ชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมโดยมอบหมายให้มีตัวแทนในการติดตามตั้งคณะกรรมการระดับโรงเรียน ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นกรรมการในการสุ่มตรวจสอบรายการอาหาร คุณภาพ ปริมาณ ของแต่ละสัปดาห์ด้วย