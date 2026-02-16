สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แจงดราม่า “หมูเด้ง” ยันดูแลตามมาตรฐานโลก เดินหน้าแผนสร้างโซนฮิปโป 10 ไร่

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยืนยันสภาพคอกเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของฮิปโปแคระ ไม่ใช่การละเลย พร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ด้วยโครงการ “ฮิปโปวิลเลจ” รองรับเพิ่มทั้งฮิปโปเล็ก–ใหญ่
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยเกี่ยวกับกระแสดรามาคอกหมูเด้ง ตัวตึงของสวนสัตว์ ว่า ทางสวนสัตว์ฯ ขอบคุณกระแสความห่วงใยจากประชาชนและแฟนคลับทั่วโลกที่ติดตามกรณีสภาพความเป็นอยู่ของ “หมูเด้ง” ฮิปโปโปเตมัสแคระ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน โดยย้ำว่าสวนสัตว์ให้ความสำคัญสูงสุดกับ “สุขภาพและความสุขของสัตว์” และยึดมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากลเป็นหลัก
ภาพที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียน่าจะเป็นมูลสัตว์ที่ขับถ่ายระหว่างวัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของฮิปโปที่มักถ่ายในน้ำหรือบนบกเพื่อแสดงอาณาเขต ขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์มีการทำความสะอาดพื้นที่ทุกเช้าอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานของ World Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ผอ.สวนสัตวืเปิดเขาเขียว อธิบายว่า ฮิปโปแคระเป็นสัตว์ที่ต้องการความชุ่มชื้นสูง พื้นที่ที่มีดิน โคลน และพืชน้ำจึงเป็นการออกแบบตามหลักชีววิทยา เพื่อให้สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและช่วยดูแลสุขภาพผิวหนัง ไม่ได้เกิดจากการดูแลไม่ทั่วถึง
สำหรับแผนพัฒนาระยะยาว สวนสัตว์เตรียมดำเนินโครงการ “ฮิปโปวิลเลจ” บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบแบบก่อสร้างแล้ว โดยตั้งเป้ารองรับฮิปโปแคระ 6 ตัว และฮิปโปใหญ่ 7 ตัว ให้มีพื้นที่อยู่อาศัยกว้างขวางเหมาะสมกับระบบนิเวศ พร้อมวางแผนก่อสร้างแบบเป็นขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและกิจกรรมที่อาจทำให้สัตว์ตกใจ
ทั้งนี้ สวนสัตว์ยืนยันจะพัฒนาพื้นที่จัดแสดงให้ทันสมัย สวยงาม และสอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารของสวนสัตว์ เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการดูแลสัตว์อย่างยั่งยืน.