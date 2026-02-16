ชาวบ้านพระบาทสี่รอยบุกศาลากลางยื่น กมธ.ศาสนา วุฒิสภา จี้ตรวจสอบยกเลิกคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งเจ้าอาวาสผิด กม.

เชียงใหม่ – ชาวบ้านศรัทธาวัดพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บุกศาลากลางเชียงใหม่ ยื่นหนังสือให้ประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อร้องเรียนและจี้ให้ตรวจสอบ พร้อมทั้งยกเลิกคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กรณีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย ส่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมหาเถรสมาคม และกรณีให้เจ้าอาวาสวัดที่อำเภอสันป่าตอง กลับไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่โดนจับได้ว่าทุจริตจ้างพระรูปอื่นไปสอบบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 5 ประโยคแล้วถูกจับได้
วันนี้(16 ก.พ.69) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี สุขสบาย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวชัชฎา เงินพิงค์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นายสมาน กิติกร อดีตผู้ใหญ่บ้านและไวยาวัจกรวัดพระพุทธบาทสี่รอย และนายสนิท กิติกร อดีตประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสะลวง รวมทั้งผู้แทนชาวบ้าน ยื่นหนังสือให้กับนายประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร้องเรียนและส่งต่อถึงนางเอมอร ศรีกงพาน ประธานคณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบและยกเลิกคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กรณีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย และกรณีคำสั่งให้เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว และเจ้าคณะมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม ทั้งที่มีกรณีกระทำความผิดทุจริตว่าจ้างให้พระสงฆ์รูปอื่นไปทำการสอบบาลีสนามหลวง เปรียญธรรม 5 ประโยคแล้วถูกจับได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วครั้งหนึ่งที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ม.ค.69 โดยเบื้องต้นนายประหยัด ได้ส่งมอบหนังสือต่อให้กับนางเอมอร ซึ่งรับเรื่องไว้และจะเร่งดำเนินการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษด้วย
โดยนายประหยัด จตุภรณ์พิทักษ์กุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่า ชาวบ้านได้มีการคัดค้านขอให้ยกเลิกคำสั่งพระชั้นผู้ใหญ่กรณีที่ได้แต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย แทนเจ้าอาวาสรูปเดิม แต่เนื่องจากเจ้าอาวาสรูปใหม่ เป็นพระสงฆ์ ที่ย้ายมาจากวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 โดยไม่ผ่านกระบวนการประชาคมหารือกับศรัทธาชาวบ้าน ตามที่พระชั้นผู้ใหญ่ ได้ยืนยันกับชาวบ้าน และไม่เป็นไปตามกฎหมายของมหาเถระสมาคม ตามที่ได้คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่รายละเอียด ที่ได้ไปร้องเรียนผ่าน ประธานคณะอนุกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภามาแล้วก่อนหน้านี้ กรณีที่เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย พบว่ายังไม่เคยมีมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม อนุมัติให้ลาออกจากผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเดิม เพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสี่รอย
ส่วนอีกกรณีที่ทางเจ้าคุณชั้นผู้ใหญ่ยกเลิกคำสั่งให้ทางเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่ง ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม กรณีจ้างพระรูปอื่นไปสอบแทน กลับไปปฎิบัติหน้าที่ตามเดิม จึงร้องเรียน ขอให้ท่านประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา ได้พิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ และขอทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้ทราบด้วย ซึ่งทางประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้รับหนังสือร้องเรียนไว้ และรับปากว่าจะดำเนินการตามขั้นตอน และอำนาจหน้าที่ต่อไป
ขณะเดียวกันนายประหยัด เปิดเผยว่า ผลการประชุมที่ศาลากลางในวันนี้ เบื้องต้นคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้ข้อสรุปกรณีปัญหาของชาวบ้าน บ้านพระพุทธบาทสี่รอย โดยเห็นตรงกันว่ามอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ เลขามหาเถรสมาคม ไปดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ทั้ง 2 กรณี โดยให้ตรวจสอบหน้าที่ของพระผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ถึงขั้นตอน กระบวนการ และอำนาจหน้าที่ รวมถึงได้กระทำตามกฎมหาเถรสมาคมอย่างถูกต้องหรือไม่ จากนั้นทาง ทีม สว. คณะอนุกรรมาธิการ (อนุ กมธ.) จะลงพื้นที่สอบสวนเรื่องดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและสรุปปัญหาดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กับประชาชนทราบต่อไป.