xs
xsm
sm
md
lg

เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมุทรสงคราม - โปรเจกต์ภาพยนตร์สร้างสรรค์ถ่ายทอดวิถีเกษตรไทยผสานความรัก เดินหน้าถ่ายทำจริงในพื้นที่ชุมชน หวังสื่อคุณค่าธรรมชาติ–การพึ่งตนเองสู่ผู้ชมวงกว้าง


นางสาวพวงเพชร สุพาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ผู้เขียนบทและควบคุมการสร้างภาพยนตร์ เปิดเผยว่า ภาพยนตร์เรื่อง“Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” แนว Romantic Comedyในโครงการ "มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ ภาคต่อยอดองค์ความรู้ การใช้ต้นทุนที่มีพึ่งตนเองให้ได้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ 3 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ บางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย และ สามพรานโมเดล ที่ได้ทำพิธีบวงสรวงไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม

ขณะนี้ได้เปิดกองถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 และวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวนาเกลือทะเลไทย มีนักแสดงมากฝีมือเข้าร่วมมากมาย ทั้งเมฆ จุติ จำเริญเกตุประทีป, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, ปาน ธนพร แวกประยูร, โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ และน้องเจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์

นางสาวพวงเพชร กล่าวว่า ภาพยนตร์ “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” ถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง “การใช้ต้นทุนที่มีสร้างอาหารเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ ต้องปฏิบัติตามครรลองจังหวะเวลาของธรรมชาติ” ผ่านเรื่องราวความรักของอิ่มเอมและเกลือที่ฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางทางรักและเติบโตผ่านการเรียนรู้จังหวะเวลาของธรรมชาติ ซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของผู้ให้ “ธรรมชาติ” ที่ยิ่งใหญ่ จึงอยากรักษา ฟื้นฟู ดูแลให้ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติสำหรับพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ จะพาผู้ชมไปติดตามการเรียนรู้และเติบโตของ “เกลือ” และ “เอม” คู่รักหนุ่มสาว ผ่านอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ 4 พื้นที่ได้แก่ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, นาเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม, ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ตลาดสุขใจ สามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ ที่แข็งแรงของประเทศไทย
สำหรับภาพยนตร์“Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” มีกำหนดเผยแพร่ให้รับชมกลางปี 2569 นี้ ส่วนวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป










เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569
เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569
เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569
เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569
เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569
+1