เปิดกล้อง “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” หนังโรแมนติกคอมเมดี้สะท้อนชีวิตชาวนาเกลือไทย เตรียมฉายกลางปี 2569

สมุทรสงคราม - โปรเจกต์ภาพยนตร์สร้างสรรค์ถ่ายทอดวิถีเกษตรไทยผสานความรัก เดินหน้าถ่ายทำจริงในพื้นที่ชุมชน หวังสื่อคุณค่าธรรมชาติ–การพึ่งตนเองสู่ผู้ชมวงกว้าง
นางสาวพวงเพชร สุพาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ผู้เขียนบทและควบคุมการสร้างภาพยนตร์ เปิดเผยว่า ภาพยนตร์เรื่อง“Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” แนว Romantic Comedyในโครงการ "มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ ภาคต่อยอดองค์ความรู้ การใช้ต้นทุนที่มีพึ่งตนเองให้ได้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ 3 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ บางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย และ สามพรานโมเดล ที่ได้ทำพิธีบวงสรวงไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569 ณ สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม
ขณะนี้ได้เปิดกองถ่ายทำอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 และวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา โดยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวนาเกลือทะเลไทย มีนักแสดงมากฝีมือเข้าร่วมมากมาย ทั้งเมฆ จุติ จำเริญเกตุประทีป, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, ปาน ธนพร แวกประยูร, โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์ และน้องเจ้าคุณ พันธ์ชนกชนม์ พันธ์สังข์
นางสาวพวงเพชร กล่าวว่า ภาพยนตร์ “Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” ถ่ายทอดแนวคิดเรื่อง “การใช้ต้นทุนที่มีสร้างอาหารเพื่อพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ ต้องปฏิบัติตามครรลองจังหวะเวลาของธรรมชาติ” ผ่านเรื่องราวความรักของอิ่มเอมและเกลือที่ฝ่าฟันอุปสรรคที่ขวางทางรักและเติบโตผ่านการเรียนรู้จังหวะเวลาของธรรมชาติ ซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของผู้ให้ “ธรรมชาติ” ที่ยิ่งใหญ่ จึงอยากรักษา ฟื้นฟู ดูแลให้ยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติสำหรับพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ จะพาผู้ชมไปติดตามการเรียนรู้และเติบโตของ “เกลือ” และ “เอม” คู่รักหนุ่มสาว ผ่านอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ 4 พื้นที่ได้แก่ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, นาเกลือทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม, ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ตลาดสุขใจ สามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงต้นทุนทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ ที่แข็งแรงของประเทศไทย
สำหรับภาพยนตร์“Love in Seasons..รักเธอทุกฤดู” มีกำหนดเผยแพร่ให้รับชมกลางปี 2569 นี้ ส่วนวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป