ไฟไหม้บริษัทลิสซิ่งหน้าตลาดภาษีซุงกลางเมืองชัยนาท คาดเทียนไฟฟ้าลัดวงจร

ชัยนาท - ระทึก! เพลิงลุกอาคารพาณิชย์ย่านการค้า เจ้าหน้าที่ระดมรถ 4 คันคุมเพลิงใน 10 นาที โชคดีไร้คนเจ็บ คาดต้นเพลิงจากปลั๊กเทียนไฟฟ้าหน้าศาลเจ้าที่
วันนี้(16 ก.พ.) เกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารพาณิชย์ ซึ่งเปิดเป็นบริษัทลิสซิ่ง บริเวณหน้าตลาดภาษีซุง ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมืองชัยนาท โดยขณะเกิดเหตุ มีควันไฟลอยออกมาจากอาคาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลเมืองชัยนาท ระดมรถดับเพลิง จำนวน 4 คัน เข้าทำการดับไฟ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โชคดีที่ดับเพลิงได้ทัน จึงไม่ลุกลามไปไหม้อาคารร้านค้าอื่นๆ โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อที่อยู่ติดกัน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในร้าน พบว่า ตี่จู้เอี๊ยะ หรือ ศาลเจ้าที่ประจำบ้าน , หิ้งพระ ,ฝ้าเพดาน ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย
นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วย ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ขณะที่เกิดเหตุ ไม่มีคนอยู่ในอาคาร และไม่ได้มีการจุดธูปจุดเทียนทิ้งไว้ แต่ได้เสียบปลั๊กเทียนไฟฟ้าหน้าตี่จู้เอี๊ยะ ทิ้งไว้ โดยคนงานที่เฝ้าร้านได้ปิดประตูร้านที่เป็นกระจก แล้วออกไปซื้อของที่ตลาด เมื่อทราบว่าเกิดไฟไหม้ จึงรีบมาเปิดประตูร้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟ ขณะที่ ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เล่าว่า ขณะเกิดเหตุ มองเห็นเปลวไฟเล็กๆลุกไหม้อยู่ในอาคาร แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟจริง หรือไฟปลอม ยังเรียกคนแถวนั้นให้มาดู สักพักเปลวไฟก็ดับไป แล้วกลายเป็นควันไฟลอยออกมา จึงรู้ว่าเป็นไฟไหม้ พอดีกับที่รถดับเพลิงเข้ามาควบคุมไฟไว้ได้
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน แต่เบื้องต้นคาดว่า อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดจร จากเทียนไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กทิ้งไว้