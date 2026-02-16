อดีต สท.เมืองแสนสุข แจกอั่งเปากว่า 2ล้านบาทสร้างกำลังใจชาวบ้าน- พนง.เก็บขยะ

ศูนย์ข่าวศรีราชา – อดีต สท.เมืองแสนสุข เปิดบ้านแจกอั่งเปากว่า 2ล้านบาท สร้างขวัญกำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่เก็บขยะที่ต้องปฏิบัติงานอย่างหนักในทุกวัน
วันนี้ ( 16 ก.พ.) น.ส. สุภีพันธุ์ หอมหวล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย สท.เหี่ยว นายภาสกร หอมหวล อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ได้เปิดบ้านพักในพื้นที่เมืองแสนสุข แจกอั่งเปาให้กับชาวบ้านในชุมชน รวมถึงพนักงานเก็บขยะเทศบาลเมืองแสนสุข เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
โดยมีประชาชนทยอยเดินทางมารอรับอั่งเปาตั้งแต่ช่วงเช้า ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดระเบียบคิวและดูแลความเรียบร้อยหน้าบ้านพัก ขณะที่ซองอั่งเปามีตั้งแต่ 200 บาท 500 บาท เรื่อยไปจนถึง 1,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท
สท.เหี่ยว บอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีตรุษจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานเก็บขยะ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการดูแลความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขทุกวัน