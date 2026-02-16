ลูกหลานเยาวชนต้อนรับอบอุ่น "แม่ทัพกุ้ง" ขึ้นเชียงใหม่ถ่ายทอดเรื่องจริงจากชายแดนภารกิจปกป้องแผ่นดินไทย-ปลุกใจรักชาติ

เชียงใหม่ - "แม่ทัพกุ้ง" เป็นวิทยากรขึ้นเวทีพบปะพูดคุยกับเยาวชนเชียงใหม่-ลำพูน บรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแนวชายแดนของนักรบกับภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทย ปลุกใจความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เน้นย้ำเป็นคนดี ยึดมั่นคุณธรรม
วันนี้ (16 ก.พ. 69) ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "แม่ทัพกุ้ง" พลเอก บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "เรื่องจริงจากแนวชายแดน ภารกิจพิทักษ์อธิปไตยผืนแผ่นดินไทย" เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนให้แก่นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และนักศึกษาวิชาทหารสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 จาก 32 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่เข้าร่วมรับฟังรวมกว่า 3,500 คน
ทั้งนี้ แม่ทัพกุ้งบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์จริงในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์เอกราชตามแนวตะเข็บชายแดนนำมาถ่ายทอดเพื่อให้เยาวชนได้เห็นภาพความสำคัญของอธิปไตยไทย รวมถึงความเสียสละของทหารกล้าที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินด้วยเลือดเนื้อเพื่อให้ประชาชนในชาติยังคงได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้ธงไตรรงค์ นอกจากนี้ยังได้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชน ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ ยึดมั่นในศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด เพราะต่างสอนให้คนเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวม มีความสามัคคี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดูแลรักษาความมั่นคงของแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนสืบไป
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้น พบว่าบรรยายกาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยบรรดานักเรียนและนักศึกษาวิชาทหารต่างให้รับการตอบรับ "ลุงแม่ทัพกุ้ง" เป็นอย่างดี ต่างพากันรุมล้อมเพื่อมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ พร้อมต่อแถวขอลายเซ็นและถ่ายภาพคู่กับอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 อย่างล้นหลาม