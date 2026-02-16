แตกตื่นทั่วลำปาง!กู้ภัยโพสต์พบผู้ป่วยดับหลังโดนตัวคุ่นกัด ญาติระบุซ้ำระบาดหนักจริง

ลำปาง - แตกตื่นกันทั้งเมือง..หลังกู้ภัยโพสต์พบผู้ป่วยโดนตัวคุ่นกัดจนเสียชีวิต แถมญาติเผยตัวคุ้นระบาดทั่วชาวบ้านโดนกัดจำนวนมากส่วนใหญ่ยังไม่แพ้ถึงชีวิต วอนหน่วยงานหาทางกำจัด ขณะที่ สสจ.ยังไม่ยืนยัน ชี้ต้องรอผลตรวจก่อน แต่เตือนหากจะไปท่องเที่ยวในป่าหรือแหล่งธรรมชาติควรสวมเสื้อผ้ามิดชิด-พกยาหม่อง ย้ำอย่าตื่นตระหนก
ผู้คนสังคมออนไลน์จังหวัดลำปาง ต่างแตกตื่นหลังว่าที่ร้อยตรีคฑา ลีลายุทธ ประธานกู้ภัยวังเหนือ ได้โพสต์ว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เวลา 17.06 น. ได้รับแจ้งจากทางญาติ พ่อหนานเฮียน เจ้าตัวได้ลงไปสระน้ำของตนเอง และถูกแมลงตัวคุ่นกัดเป็นจำนวนมากทั้งใบหน้า-ตามตัว เนื้อตัวมีตุ่มช้ำตามตัวและใบหน้าหน้าม่วงช้ำ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยวังเหนือรีบเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวังเหนือ และพ่อหนานเฮียนได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปางในเวลาต่อมา 15/2/69..พร้อมมีรูปภาพขณะที่เข้าไปช่วยนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
หลังจากนั้นได้มีคนแชร์เรื่องราวและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก บางคนบอกว่า “เมื่อก่อนอยู่ในป่า แต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ในชุมชนตามบ้าน ในโรงเรียน ในนา ในสวน ในไร่ ถือว่าเป็นแมลงอันตรายอีกประเภทหนึ่ง..ทางการต้องมีมาตรการป้องกัน กันละนะครับ” พร้อมกับรูปอาการที่เกิดขึ้น
บ้างก็บอกว่า “มีทุกที่เลยเจ้า ช่วงหัวค่ำจะเยอะมาก น่าจะมีแนวทางแก้ไขแบบเร่งด่วนเจ้” บางคนก็แนะนำว่า “เอามะนาวฝ่าซีกถูๆ แผลที่มันกัดจะหายครับ..อย่าเกาแผลเด็ดขาดพิษมันจะลาม บางคนจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อน..แน่นหน้าอกหายใจลำบาก”
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ทางญาติของคุณตาเฮียน วัย 60 ปี ได้มารับศพออกจากโรงพยาบาล โดยหลานสาว ได้เล่าว่า ลุงโดนตัวคุ่นกัดตั้งแต่วันที่ 5 ขณะที่ขึ้นมาจากสระน้ำและนั่งอยู่ข้างสระน้ำ วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรคล้ายยุงกัดทั่วไป แต่พอผ่านไป3วัน คือวันที่ 8 เริ่มมีอาการจะเห็นว่าที่น่องขา หน้าเดิมเป็นจุดแดงเล็ก เริ่มบวมช้ำ และลุงรู้สึกปวดน่องมากเหมือนมีอะไรกัดภายในจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล และก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้ พร้อมกับนำรูปลุงในวันแรกๆให้ดูด้วย
เดียร์ หลานสาวคุณตาเฮียน ยังให้ดูรอยที่ถูกตัวคุ่นกัดบริเวณแขน เท้า น่องของตัวเอง โดยบอกว่าขณะนี้ตัวคุ่นระบาดไปทั่ว มีมากขึ้นแม้แต่ในโรงเรียนก็มี แต่ที่ผ่านมาอาจจะมีคนถูกกัดแต่ไม่แพ้มากจึงไม่มีใครสนใจ อยากให้หน่วยงานหาวิธีกำจัด เพราะอันตรายมากหากกัดคนที่แพ้
ด้านนพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ สสจ.จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากที่เป็นข่าวยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายดังกล่าวเกิดจาก “ตัวคุ่น” จริงหรือไม่ คงต้องรอผลตรวจชิ้นเนื้อก่อน เพราะจากข้อมูลเดิมก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกตัวคุ่นกัด ส่วนในต่างประเทศอาจจะมี จึงไม่อยากให้ประชาชนแตกตื่น
เพราะตัวคุ่นเราสามารถป้องกันได้หากจะต้องไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ และในช่วงนี้ลำปางอาจจะมีการจัดงานเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆ หากจะไปเที่ยวก็ควรต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะการแต่งกายหากเป็นไปได้ก็ควรแต่งกายให้มิดชิดสวมกางเกงขายาว สวมถุงเท้า ถุงมือ และควรทายากันคุ่นหรือยากันยุง หรือทาครีม น้ำมัน หรือเจลพวกตะไคร้หอม และไม่ควรไปเดินในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำชื้นแฉะ ควรเดินในทางที่กำหนดไว้
สำหรับคนที่โดนกัดในช่วงแรกอาจจะไม่รู้สึก แต่เมื่อรู้สึกตัวและรู้ว่าโดนกัดควรทายาหม่องที่ใช้ทาแมลงสัตว์กัดต่อย และหากว่าแผลที่ถูกกัดเป็นตุ่มน้ำตุ่มเลือดคั่งใต้ผิวอย่าใช้เข็มแทงด้วยตัวเองหากไม่มีความรู้เพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อควรไปพบแพทย์จะดีที่สุด สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือรู้ว่าตนแรงแพ้ง่าย ก็ควรทานยาแก้แพ้ร่วมด้วย