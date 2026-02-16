ผู้ว่าฯ จังหวัดเพชรบุรี หารือ TCEB ดันไทยชิงเจ้าภาพ World Pride 2030 ชู อำเภอชะอำ เป็นฮับเวลเนสระดับโลก

เพชรบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมหารือสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมสนับสนุนการเสนอตัวของ ประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030 พร้อมชูศักยภาพชะอำเป็นศูนย์กลางสุขภาวะและคุณภาพชีวิต รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
วันนี้ ( 16 ก.พ.) ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมหารือข้อราชการกับ นายวัชระ ก้องพลานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พร้อมด้วย นางสาวปณิดาภา สวนแก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลระดับนานาชาติ World Pride 2030 โดยแผนงาน Road to กรุงเทพมหานคร World Pride 2030 ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานในลักษณะเครือข่ายเมืองเชื่อมโยงกัน (Multi-City Hub) ซึ่งอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการวางบทบาทสำคัญให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะและคุณภาพชีวิต (Wellness and Mental Health Hub) มุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความพร้อมและยินดีสนับสนุนความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อร่วมผลักดันให้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในปี 2030