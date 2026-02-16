แม็คโครบุกขอนแก่น!จัด“ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร” 26 ก.พ.-1 มี.ค.นี้ นี้ เดิน ชิม ช้อป ฟินคอนเสิร์ต T-POP ตัวท็อปฟรี!

ขอนแก่น-ชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเตรียมตัวให้พร้อม แม็คโครส่งความสุขบุกอีสานในงาน “ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร” ภายใต้คอนเซปต์สุดล้ำ “รวมมิตรทุก Gen รวม Trends สร้างกำไร” งานเดียวที่มัดรวมทั้งสาระความรู้เพื่อผู้ประกอบการและความบันเทิงแบบจัดเต็ม 4 วันรวด 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 2569 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ ขอนแก่น
แม็คโครจัดเต็มพื้นที่แห่งการเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองทางธุรกิจของคนทุกเจเนอเรชัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโชห่วยไทยได้อัปเดตเทรนด์ใหม่ ๆ และร่วมสร้างสรรค์แนวคิดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะพันธมิตรเคียงข้างโชห่วยไทย แม็คโครยังคงมุ่งพัฒนาและเสริมศักยภาพธุรกิจค้าปลีกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับโชห่วยดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่ที่ก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อผลักดันสู่การเป็น “New โชห่วย New Gen” ที่แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตไปกับเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต
สีสันของงาน “ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร” ในปีนี้ จัดเต็มพื้นที่ทั้งภายในคอนเวนชั่นฮอลล์และลานกิจกรรมด้านนอก ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมโซลูชัน เทรนด์ และโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมเติมเต็มสีสันความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ดังนี้
1. โซนตลาดนัดโชห่วย (ภายในฮอลล์) ศูนย์รวมโซลูชันและไอเดียต่อยอดธุรกิจ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ไฮไลท์สำคัญประกอบด้วย
• โซน Pavilion รวมสินค้าสร้างกำไรและต่อยอดไอเดียจากสินค้า makro Brand นำเสนอในธีม POP MART
• โซนมิตรแท้โชห่วย รวมทุกโซลูชันจาก makro POS ผู้ช่วยอัจฉริยะประจำร้านโชห่วย รวมเทรนด์สินค้า นำเสนอเป็นไอเดียเพื่อการเป็น New โชห่วย New Gen อย่างเต็มรูปแบบ
• makro PRO แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยอันดับ 1 บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ที่จะทำให้ทุกการสั่งซื้อได้รับความความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สั่งได้ สั่งง่าย ส่งไวภายใน 3 ชม.
• มหกรรมสินค้าราคาพิเศษเพื่อชาวโชห่วยทุกคน ซื้อไปขายต่อได้กำไร ซื้อใช้เองก็คุ้ม
• พลาดไม่ได้กับกิจกรรมบนเวที โดยเปิดให้เข้าชมฟรี และร่วมกิจกรรมเล่นเกม แจกของรางวัล โดยมี MINI CONCERT จากศิลปินดัง ได้แก่ KT KRATAE, JETRIN, GETSANOVA, STAMP, จั๊ก ชวิน และต้าร์ มิสเตอร์ทีม และพบกับครอบครัวตัวแม่ออนไลน์ชื่อดังแห่งปี คุณเม-พิชญ์นรี ตันติวิทย์ (พรีมายา) และน้องโซล - น้องโมเน่ มาร่วมสร้างความสุข
2. โซน “รวมมิตร Festival” (ด้านนอก) เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 – 00.00 น.
• เติมเต็มสีสันความสนุกยามค่ำคืนกับ Midnight Station เทศกาลความอร่อยนานาชาติสไตล์เอเชียและยุโรป รวมร้านดังมากกว่า 20 ร้าน อาทิ มันส์ยกตี้ ลานชาบูรวมมิตร ปิ้งย่างเกาหลี และบิงซู
• พลาดไม่ได้กับไฮไลท์ครั้งแรกของ Snow Ville/Ice Bar บาร์เครื่องดื่มสุดเก๋ ชวนทุกคนมาเช็กอินและสัมผัสบรรยากาศ “หิมะตก” ครั้งแรกที่ไคซ์ ขอนแก่น สร้างประสบการณ์แปลกใหม่กลางภาคอีสาน
• ยกระดับความบันเทิงกับเวที รวมมิตร T-POP Festival ขนทัพศิลปินชื่อดังอย่าง bamm, 4EVE และ ATLAS มามอบความสนุกแบบจัดเต็ม เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน
• โซน มิตรมาร์ท NEW GEN ที่เปิดประสบการณ์สร้างโชห่วยรุ่นใหม่ ผ่านโมเดลร้านและแนวคิดบริหารจัดการจริง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร และในโอกาสพิเศษ แม็คโคร โปร ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 3 ปี “makro PRO Anniversary ฉลองครบรอบ 3 ปี แจกฟรี 3 ล้าน” ร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยมีรางวัลพิเศษ makro PRO golden ticket พิเศษสำหรับ ลูกค้าที่มียอดซื้อในงาน นอกจากนี้ยังมีจุด Lucky City ให้ผู้ร่วมงานได้ชิงรางวัลอีกมากมาย
งานเดียวที่ไม่อยากให้พลาด! ความสนุก เทรนด์ สินค้า บริการ และโซลูชันใหม่ ๆ
กำลังจะเกิดขึ้นที่ ตลาดนัดโชห่วย 16 รวมมิตร : รวมมิตรทุกGen รวมTrends สร้างกำไร”จัดระหว่าง26 กุมภาพันธ์ ถึง1 มีนาคม2569 บนถนนมิตรภาพ ณ
ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์-ขอนแก่น