รพ.ยางตลาดสุดเจ๋ง!ส่องกล้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ผล100%แถมใช้ชีวิตได้ปกติ

กาฬสินธุ์-รพ.ยางตลาด สุดเจ๋ง เดินหน้าผ่าตัดมะเร็งลำไส้ด้วยวิธีส่องกล้อง Colonoscopy ประสบผลสำเร็จ เผยเป็นการผ่าตัดฟรี ผลคัดกรอง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1,222 ราย พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 19 รายและผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องประสบความสำเร็จทุกราย หลังผ่าตัด ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ตั้งเป้าภารกิจในปีที่ 4 ระหว่าง ก.พ.-พ.ค.69 มีกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้องอีก 567 ราย
ที่ห้องประชุมม่านเมฆา ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง Colonoscopy ประจำปี 2569 โดยมี ดร.สุภัทรา สามัง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ , นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผอ.รพ.ยางตลาด นายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ สาธารณสุขอำเภอยางตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และ อสม.ในพื้นที่ อ.ยางตลาดและใกล้เคียงร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
หลังจากเปิดโครงการและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การคัดกรอง การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดรักษามะเร็งลำไว้ใหญ่ทางวีดีทัศน์แล้ว นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผอ.รพ.ยางตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฯ นำผู้ร่วมงาน ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่อยู่ในระยะพักฟื้นที่หอศัลยกรรมฯ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวที่สำคัญอีกก้าวของ รพ.ยางตลาด ในการบำบัดรักษาและผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้องดังกล่าว
นายเอกรัตน์ มิสา นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า ช่วงนี้ทาง รพ.ยางตลาด มีโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ถ้าตรวจพบเจอก็จะเข้ารับการผ่าตัด และบำบัดรักษาได้ทันท่วงที ทั้งนี้ เป็นการรับริการฟรี ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยทาง รพ.ยางตลาด จะให้บริการตรวจคัดกรองและผ่าตัดให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อ.ยางตลาด และอำเภอเครือข่ายใช้บริการใน อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี และ อ.ท่าคันโท จึงขอชวนเชิญพี่น้องประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มาใช้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยพร้อมเรียงกัน
ด้าน นพ.สมานมิตร อัฐนาค ผอ.รพ.ยางตลาด กล่าวว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งพบมากใน 3 อันดับของประเทศไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งในอันดับต้นๆ ของหลายประเทศ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และการตรวจหาความผิดปกติที่ลำไส้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลำไส้ได้ ปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีหลายวิธี
โดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็วคือการตรวจ FIT TEST (Fecal Occult Blood Test) โดยการเก็บอุจจาระไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากเป็นผลบวกอาจมีเลือดปนอยู่ในอุจจาระ ก็จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป การตรวจคัดกรองที่เป็นที่ยอมรับที่สุดคือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) นอกจากมีความแม่นยำที่สุดแล้ว ยังสามารถทำการรักษาในกรณีตรวจพบความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย
นพ.สมานมิตร กล่าวอีกว่า รพ.ยางตลาด เริ่มดำเนินการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยวิธีส่องกล้อง เมื่อปีงบประมาณ 2566 มีผู้มารับบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง จำนวน 445 ราย พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 6 ราย (ร้อยละ1.34) ได้รับการผ่าตัดที่ รพ.ยางตลาด 6 ราย, ปีงบประมาณ 2567 มีผู้มารับบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง จำนวน 323 ราย พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 8 ราย (ร้อยละ2.47) ได้รับการผ่าตัดที่ รพ.ยางตลาด 8 ราย,
ปีงบประมาณ 2568 มีผู้มารับบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีส่องกล้อง จำนวน 454 ราย พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 5 ราย (ร้อยละ1.10) ได้รับการผ่าตัดที่ รพ.ยางตลาด 5 ราย รวมช่วง 3 ปี พบเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน 19 ราย และผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องประสบความสำเร็จทั้ง 19 ราย
นพ.สมานมิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองมะเร็งที่ได้มาตรฐาน โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ ที่จะส่งผลให้ประชาชนมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลําไส้ใหญ่ลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รพ.ยางตลาด ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอยางตลาด จึงได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธีส่องกล้อง Colonoscopy ประจำปีงบประมาณ 2569 ขึ้น เพื่อให้ประชาชน อ.ยางตลาด ได้เข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการบริการที่ดีประทับใจจากโรงพยาบาลยางตลาด
นอกจากนี้ ยังทำให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนที่ตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดได้รวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยวิธี Fit Test ที่ผิดปกติ ได้รับการตรวจโดยวิธีส่องกล้อง (Colonoscopy) เพื่อให้ผู้รับบริการที่ตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรก (Early State) เข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็วทันเวลา โดยในปี 2569 เริ่มทำโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2569 วันศุกร์ 30 ราย และวันอาทิตย์ 20 ราย กลุ่มเป้าหมายเขต อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี และอ.ท่าคันโท จำนวน 567 ราย”