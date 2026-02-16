ไฟไหม้บ้านหวิดวอด รับตรุษจีน เหตุจุดเทียนไหว้พระดับไม่สนิท โชคดีไร้เจ็บตาย

นครปฐม – เพลิงไหม้บ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ในชุมชนพระงาม เขตเทศบาลนครนครปฐม คาดสาเหตุจากจุดธูปเทียนไหว้ตรุษจีนแล้วดับไม่หมด ทำไฟลุกไหม้บริเวณหิ้งพระ ชาวบ้านเห็นควันรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เร่งระดมฉีดน้ำกว่า 20 นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้ โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วันนี้ ( 16 ก.พ.) เจ้าหน้าที่วิทยุของ สภ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยบริเวณชุมชนพระงาม บ้านเลขที่ 445 ตำบลพระปฐมเจดีย์ ภายในเขตเทศบาลนครนครปฐม หลังรับแจ้งจึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสาน มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาลนครนครปฐม นำโดย สมโชค พงษ์ขวัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในบที่เกิดเหตุพบเป็นบ้านปูนลักษณะทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น 2 สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ จากการตรวจสอบพบความเสียหายบริเวณหิ้งพระซึ่งเป็นจุดต้นเพลิง
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของ นางทองสุข ไชยหาวงษ์ อายุ 72 ปี โดยในช่วงเช้าวันเดียวกันเป็นวันไหว้เทศกาลตรุษจีน เจ้าของบ้านได้จุดธูปเทียนกราบไหว้บนหิ้งพระบริเวณชั้น 2 คาดว่าหลังเสร็จพิธีได้ดับเทียนไม่สนิท ก่อนลงมาชั้นล่างโดยไม่ได้ตรวจสอบ ทำให้เกิดเปลวไฟลุกลามติดวัสดุใกล้เคียง
กระทั่งชาวบ้านที่ขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวสังเกตเห็นควันพวยพุ่งออกจากหน้าต่างและประตูชั้น 2 จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้ทันเวลา เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุของเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง