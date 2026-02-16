“ลุงแหวง”เจ้าของคลิปซื้อเสียงเขต5อุดรฯเปิดใจเหตุเปิดหน้าชนเพราะต้องการเลือกตั้งโปร่งใส

อุดรธานี – ไม่จบง่าย “คลิปแจกเงินแลกลงคะแนนเสียง” เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอหนองหาน ล่าสุด “ลุงแหวง”
เจ้าของคลิปตัดสินใจขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวัน ยืนยันเสียงแข็งคลิปเป็นของจริง ไม่ได้ตัดต่อหรือจัดฉาก ลั่นไม่กลัวตายที่ออกมาเปิดหน้าสู้ กลัวอย่างเดียวคือการเลือกตั้งไม่โปร่งใส ขณะที่ชาวบ้านผู้รับเงินในคลิปโผล่เป็นพยาน
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีคลิปวิดีโอแจกเงินซื้อเสียงในพื้นที่ ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ภายในคลิปปรากฏภาพชาวบ้านต่อแถวรับเงินคนละ 500 บาท พร้อมเสียงบุคคลระบุชื่อและหมายเลขผู้สมัคร สส.รายหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงในสังคมคนอุดร
ล่าสุด วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา “ลุงแหวง” ผู้ถ่ายคลิป เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สถานีตำรวจภูธรหนองหาน เพื่อขอลงบันทึกประจำวันต่อ พ.ต.ท.สำเนียง ศรีพรหม สว.(สอบสวน) ยืนยันว่า คลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์จริง ไม่มีการตัดต่อหรือสร้างสถานการณ์ โดยมีทีมทนายความร่วมให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่ปรากฏในคลิปและยอมรับว่าได้รับเงิน 500 บาทในวันเกิดเหตุ ได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน พร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์เป็นเรื่องจริง และพร้อมเข้าให้ปากคำกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยระบุว่า แม้ต้องถูกดำเนินคดีก็ยอม เพื่อความถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ กกต.เตรียมเรียกสอบปากคำพยานเพิ่มเติม และกันตัวไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ว่าที่ ส.ส.นางบัวเงิน รอดขันเมือง จาก พรรคภูมิใจไทย ออกมาปฏิเสธไม่รู้จักบุคคลในคลิป พร้อมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถ่ายคลิปและผู้เกี่ยวข้อง ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ กระทำการโดยทุจริต และหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326
ขณะที่ ลุงแหวงเองได้เปิดใจครั้งแรกกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกขอบคุณชาวบ้านที่ออกมาให้กำลังใจ แม้ช่วงที่ผ่านมา มีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นทีมงานของผู้สมัครรายหนึ่ง มาพบถึงบ้านทุกวัน แต่ยืนยันไม่หวั่นไหว “ผมไม่กลัวตาย แต่กลัวความไม่ถูกต้อง กลัวการเลือกตั้งไม่โปร่งใส กฎหมายบ้านเมืองยังมีอยู่” ลุงแหวงกล่าว
ด้าน นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล หรือ “เฮียเปี๊ยก” เปิดเผยว่า ได้จัดทีมทนายความดูแลคดีให้ลุงแหวงในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นสอบสวนจนถึงศาล ยืนยันจะต่อสู้ตามสิทธิทางกฎหมาย และขอให้ประชาชนในพื้นที่หนองหานสบายใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม