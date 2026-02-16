(คลิป)รอง ผบ.ตร.ลุยเองถึงขอนแก่นติดตามคดีคนร้ายบุกเดี่ยวปล้นทอง 26บาทที่ถึงตอนนี้ยังจับกุมไม่ได้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ยังจับคนร้ายบุกเดี่ยวปล้นร้านทองชิงทองน้ำหนักรวม 26 บาทที่ขอนแก่นกลางวันแสกฟไม่ได้
เผยวงจรปิดจับภาพคนร้ายขับขี่มอไซค์มาพร้อมท่อนเหล็กที่ใช้ก่อเหตุ ก่อนลงมือวนมาดูลาดเลาก่อน 1 รอบ โดยบ่ายวันนี้ รอง ผบ.ตร.จะลงพื้นที่ติดตามการทำคดีด้วยตัวเอง
ความคืบหน้าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยว เข้าชิงทรัพย์ภายใน ร้านทองห้างทองกรุงเทพเยาวชราช เลขที่ 206 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อนปล้นเอาสร้อยคอทองคำรูปพรรณ น้ำหนัก 26 บาท มูลค่า 1.9 ล้านบาทเศษ ซิ่งมอเตอร์ไซค์หลบหนีลอยนวล โดยเหตุเกิดเมื่อเวลา 14.07 น. วันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุ พบว่าในเวลา 14.01 น. คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมกับมือซ้ายถือท่อนเหล็กยาวประมาณ 2 เมตร ห้อยถุงผ้าที่หน้ารถเข้ามาในซอยดูลาดเลาก่อน 1 รอบ แล้วเข้าไปในซอยก่อนถึงห้างทองจุดที่ก่อเหตุ คาดว่าจะหาทางหนีทีไล่ไว้รอ ต่อมาเวลา 14.03 น. คนร้ายขับย้อนกลับมาแล้วไปจอดอยู่หลังตึกบริเวณปากซอย พร้อมกับถุงผ้าและท่อนเหล็กอันเดิม ก่อนที่กล้องวงจรปิดในห้างทองจะจับภาพคนร้ายเดินเข้ามาก่อเหตุ ในเวลา 14.07 น.
โดยใช้เวลาก่อเหตุดังกล่าวเพียงแค่ 1 นาที แล้วรีบวิ่งหลบหนีออกจากห้างทอง ทั้งนี้คนร้ายได้ทิ้งท่อนเหล็กไว้ที่หน้าร้าน ก่อนจะนำทองทั้งหมดใส่ถุงผ้าสีขาวที่เตรียมมา แล้วไปที่รถจักรยานยนต์ ที่ขับมาจอดไว้แล้วหลบหนีย้อนกลับไปทางเดิมในเวลา 14.08 น. คาดว่าจะขับหลบหนีขึ้นถนนมะลิวรรณ ซึ่งเชื่อมต่อกับซอยดังกล่าว
ความคืบหน้าล่าสุด ขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายรายดังกล่าวได้ โดยตำรวจได้มีการแยกชุดติดตามตัวคนร้าย ทั้งตำรวจสืบสวน สภ.บ้านเป็ด ตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่น และตำรวจภูธรภาค 4 ได้กระจายกำลังหาเบาะแสคนร้ายไปตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี