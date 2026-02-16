ล่ากัน 9 ชั่วโมง! ต่างด้าวกลัวโดนจับเป็นทหาร-ไม่อยากกลับพม่า แหกห้องขังโรงพักนิคมฯ ลำพูน สุดท้ายไม่รอด

ลำพูน - เผยนาทีทั้งตำรวจ กู้ภัย ชาวบ้าน ร่วมล่ากันให้วุ่นกว่า 9 ชั่วโมง..หนุ่มต่างด้าวหนีเข้าเมือง กลัวโดนจับเป็นทหาร-ไม่อยากกลับเมียนมา แหกห้องขังโรงพักนิคมฯ ลำพูน หนีตั้งแต่บ่ายยันกลางดึก ต้องไล่จับกันทุลักทุเล
ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ตำรวจสายตรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต้องช่วยกันล่าตัว นายรัน อายุ 34 ปี ต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ผู้ต้องขังคดีหลบหนีเข้าเมืองรอการผลักดัน หลังจากแหกห้องขังหลบหนีการควบคุมจากห้องขัง สภ.นิคมฯ ลำพูน ตั้งแต่เวลา 13.15 น. วันที่ 15 ก.พ. 69
ชุดสืบสวนได้ร่วมกันแกะรอยจากกล้องวงจรปิด จนกระทั่งเวลาประมาณ 15.37 น. ชาวบ้านยี่ข้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน (ห่างจาก สภ.ประมาณ 2 กม.) ได้แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ากล้องวงจรปิดหน้าบ้านสามารถจับภาพผู้ต้องขังที่หลบหนีผ่านกล้องวงจรปิดหน้าบ้านไป และมีชาวบ้านมาพบริมถนนภายในหมู่บ้านยี่ข้อ สอบถามเส้นทางไปบ้านขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางลัดหลังหมู่บ้าน ที่มีเพื่อนอยู่หมู่บ้านดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบข้อมูลก็ได้รีบตามตัวแต่ได้คลาดกันไปหวุดหวิด จนกระทั่งเวลาประมาณ 17.30 น. ชาวบ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ได้แจ้งเบาะแสว่าพบผู้ต้องสงสัยที่หลบจากห้องควบคุม สภ.นิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ บริเวณหลังหมู่บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง อีกฟากเป็นหมู่บ้านจัดสรร
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตามไปและพบตัว จึงได้มีการไล่จับ แต่นายรันสามารถวิ่งหลบหนีไปได้ทัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งนาและติดกับสวนลำไย อีกด้านติดกับหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาหัวค่ำ ทำให้ผู้ต้องขังรายนี้หลบหนีไปได้อีกครั้ง จึงมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง และขอกำลังสนับสนุนขอไฟส่องสว่าง ทำการปิดล้อมเพื่อปูพรมค้นหา และตรวจสอบกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 18.30 น.ที่บริเวณอู่นิยมรถยก ก็พบว่ามีภาพของผู้ต้องขังคนดังกล่าววิ่งผ่านกล้องภายในอู่นิยมรถยก จึงได้ระดมกำลังปิดล้อมแต่ไม่พบตัว
จนกระทั่งเวลา 21.30 น.จึงได้ยุติการค้นหาและได้วางกำลังบางส่วนซุ่มไว้ เพียงไม่กี่นาทีต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะกลับก็ได้แจ้งเบาะแสว่าพบผู้ต้องสงสัยรูปร่างหน้าตาเหมือนตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังค้นหา บริเวณด้านหลังหมู่บ้านบุษบา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงตามไปจนกระทั่งเจอตัว จึงได้มีการวิ่งไล่จับกันอย่างทุลักทุเลเนื้อตัวมอมแมมเปื้อนโคลนทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด ซึ่งใช้เวลาในการตามจับกุมตัวได้นานกว่า 9 ชั่วโมง
สำหรับนายรัน (ไม่มีนามสกุล) อายุ 34 ปี สัญชาติเมียนมา ได้หลบหนีเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายนานหลายเดือนแล้ว ได้มาเช่าหอพักอยู่กับเพื่อน ต่อมาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า จึงหลบหนีไปขออยู่ที่วัดแห่งหนึ่งอาศัยกินข้าวก้นบาตรและนอนภายในวัด จนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือทราบจึงได้ทำการจับกุมตัวมาได้ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาและอยู่ในระหว่างขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเตรียมผลักดันกลับประเทศ และบ่นว่าไม่อยากกลับประเทศเมียนมา เพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้และกลัวถูกจับไปเป็นทหาร จึงได้แหกห้องขังหลบหนีดังกล่าว