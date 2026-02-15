สลด! น้องชายยิงพี่ดับคาบ้าน หลังทะเลาะเดือด ก่อนซิ่ง จยย.หลบหนี

เพชรบุรี - เกิดเหตุสลดในพื้นที่ ชะอำ พี่น้องแท้ ๆ ทะเลาะสะสมยาวนาน สุดท้ายจบลงด้วยเสียงปืน พี่ชายเสียชีวิต ส่วนพี่เขยถูกลูกหลงบาดเจ็บ ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้( 15 ก.พ.) ร.ต.ท.ศุภฤกษ์ วงเวียงจันทน์ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 124/1 หมู่ 5 บ้านเนินทราย ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้าน พบศพนายอรุณ บัววัน อายุ 42 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าลำตัวหลายนัด นอนเสียชีวิตจมกองเลือด ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายอนุรัตน์ บัววัน อายุ 40 ปี น้องชายแท้ ๆ ของผู้ตาย หลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากหมู่บ้าน พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ นายบุริน กิ่งทอง อายุ 39 ปี พี่เขยของผู้ก่อเหตุ ถูกลูกหลงกระสุนปืนเข้าที่แขนซ้าย กระดูกหัก ญาตินำส่งรักษาที่ โรงพยาบาลชะอำ ก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง
จากการตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด .38 ตกอยู่กลางถนน 1 หัว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ขณะที่พยานซึ่งเป็นพี่สาวของทั้งสองให้การว่า ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้งมานานกว่า 2 ปี ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงโต้เถียงรุนแรง จึงออกมาห้าม แต่ผู้ก่อเหตุกลับชักปืนยิงใส่พี่ชายหลายนัด ก่อนขับรถหลบหนีไป
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมตรวจสอบสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัวอย่างละเอียด.