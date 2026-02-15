ระดมชุด “เสือไฟ” สกัดไฟป่ากาญจน์ หลังจุดความร้อนพุ่ง เสี่ยงลามเข้าอุทยานฯ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าใน กาญจนบุรี หลังพบฮอตสปอตกระจายหลายจุด ใกล้พื้นที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ขณะภาคประชาชนเปิดรับบริจาคน้ำดื่มช่วยทีมภาคสนาม
วันนี้ ( 15 ก.พ.) นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีว่า จากรายงานของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค พบกลุ่มไฟกระจายตัวหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อสำคัญระหว่างอุทยาน สวนป่าไทรโยค และแนวชายแดนติด เมียนมา
พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มป่าที่ 12 รอบ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยพบแนวไฟกำลังลุกลามมุ่งหน้าเข้าสู่เขตอุทยาน บริเวณเขาปลาน้อย เขาพลู และพื้นที่เหมืองเต่าดำ สร้างความกังวลต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้าง
ภายหลังได้รับรายงาน ส่วนควบคุมไฟป่าได้สั่งระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือ “เสือไฟ” จากศูนย์ปฏิบัติการไฟป่ากาญจนบุรี ลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานและสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เพื่อประเมินสถานการณ์และเข้าควบคุมไฟในจุดวิกฤตโดยเร่งด่วน พร้อมกำชับให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนสกัดกั้นไฟไม่ให้ขยายวง
ด้านนายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานทั้งกลางวันและกลางคืน คือ น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และภาคอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แนวหน้าในการควบคุมไฟป่าครั้งนี้.