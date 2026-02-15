ตร.ท่องเที่ยวบุกจับ “ทัวร์เถื่อน” คาด่านปากชม ครูเมืองเลยลอบขายแพ็กเกจเที่ยวลาว สารภาพผิด โทษจำคุก 2 ปี ปรับ 5 แสน

เลย – ตำรวจท่องเที่ยวสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุกจับกุมขบวนการ “ทัวร์เถื่อน” กลางด่านพรมแดนบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย หลังลักลอบเปิดขายแพ็กเกจท่องเที่ยว สปป.ลาว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างมีใบอนุญาตบริษัททัวร์ฝั่งลาว แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย ล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. พ.ต.ท.นิธิศ เอกทัศน์ สว.ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 (เลย) สั่งการให้ชุดสืบสวน ส.ทท.6 กก.1 บก.ทท.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สืบสวน บช.ทท. และกรมการท่องเที่ยว เข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย บริเวณด่านพรมแดนบ้านคกไผ่ หมู่ 6 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
ผู้ต้องหาทั้งสองเป็นชายไทย อายุ 30 ปี ชาว จ.เลย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.เลย มีพฤติการณ์เปิดขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเฟซบุ๊ก ติ๊กต็อก และอินสตาแกรม มานานกว่า 2 เดือน โดยอ้างใช้ใบอนุญาตบริษัททัวร์ใน สปป.ลาว แต่เป็นผู้จัดหาทัวร์ รับเงินจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเอง พร้อมจัดหารถตู้ฝั่งลาว ที่พัก และบริการต่าง ๆ ก่อนพาคณะเดินทางผ่านด่านคกไผ่
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง อาทิ สำเนาหลักฐานการผ่านแดน ไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอพฤติการณ์ รายการนำเที่ยวที่โพสต์ขายผ่านโซเชียล และหลักฐานการโอนเงิน
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปากชม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จ.หนองคาย ฝากเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวก่อนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต