ถี่ยิบ!เจอยาบ้าใต้ต้นไม้ชายแดนท่าตอนอีก 19 กระสอบ หลังปะทะใหญ่ชายแดนฝางไม่ถึงวัน

เชียงใหม่ - ถี่ยิบจนจะท่วมบ้านท่วมเมืองแล้ว..หลังปะทะคาราวานขนยาเข้าชายแดนฝาง-วิสามัญ 5 ศพ ไม่ทันพ้นวัน ทหารพรานยุกตรวจตามเบาะแสสายข่าวพบยาบ้าซุกป่าสักอีก 19 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 2,500,000 เม็ด
เย็นวันนี้ (15 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3102 บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองกำลังทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาทางชายแดนไทย-เมียนมา พื้นที่บ้านท่ามะแกง ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดกำลังพลออกไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ไม่พบบุคคลต้องสงสัยขณะที่บริเวณพื้นที่เป็นป่าเขาและมีผู้แจ้งข่าวให้ทราบว่าพบกระสอบฟางจำนวนมากวางซ่อนอยู่ในดงป่าสักพื้นที่หมู่บ้านท่ามะแกงจึงได้กระจายกำลังไปตรวจสอบ
พบที่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีกระสอบฟางวางกองกันอยู่นับรวมได้จำนวน 19 ใบ เมื่อเปิดพิสูจน์ดูภายในกระสอบปรากฎว่าบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 130,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 2,500,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและกระจายกำลังกันออกค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองยาเสพติดทั้งหมดต่อไป
รายงานข่าวจากกองกำลังผาเมืองแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้แล้ว 228 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 239 คน ตรวจยึดยาบ้าได้ 125,163,622 เม็ด เฮโรอีนน้ำหนัก 1.3 กิโลกรัม ไอซ์ 2,356.2 กิโลกรัม และฝิ่น 6.2 กิโลกรัม หากยาเสพติดทั้งหมดถูกส่งไปถึงกรุงเทพฯ จะสร้างความเสียหายจากมูลค่าการขายมากถึง 24,407 ล้านบาท ทั้งนี้มีการปะทะกับขบวนการขนยาเสพติด 32 ครั้ง กลุ่มขบวนการเสียชีวิตจำนวน 16 ศพ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ไชยานภาพ ร่วมกับ ร้อย ทพ.3207 บก.ควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองกำลังทัพภาคที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้ปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดพื้นที่ชายแดนใกล้กันที่บ้านสันจุ๊ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สามารถยึดยาบ้าได้ 14 กระสอบมีของกลางยาบ้ากว่า 1,000,000 เม็ด กลุ่มคนขนถูกวิสามัญฆาตรกรรมจนเสียชีวิตจำนวน 5 ศพ.