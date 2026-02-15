ฮือฮา! พิธีปลุกเสกวัตถุมงคลกลางเวหา เกจิดังร่วมอธิษฐานจิต ในงานปิดทองฝังลูกนิมิตยิ่งใหญ่

ราชบุรี - ศรัทธาหลั่งไหลสู่ วัดสุขอารีย์ธรรมาราม จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลกลางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ เกจิชื่อดังหลายรูปเข้าร่วม เปิดงานบุญถึง 22 ก.พ. 2569
วันนี้( 15 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดสุขอารีย์ธรรมาราม ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนและสายบุญที่เดินทางมาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตอย่างคึกคัก หลังทางวัดจัดพิธีใหญ่พร้อมไฮไลต์พิเศษ “ปลุกเสกวัตถุมงคลกลางเวหา” ซึ่งสร้างความสนใจและถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในหมู่นักสะสมวัตถุมงคล
พิธีปลุกเสกครั้งนี้มีความโดดเด่น โดยใช้เฮลิคอปเตอร์นำพระเกจิอาจารย์ขึ้นประกอบพิธีอธิษฐานจิตเหนือท้องฟ้า ถือเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่แปลกใหม่และไม่ค่อยพบเห็น สะท้อนถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดในการจัดงานบุญครั้งสำคัญให้ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน
การอธิษฐานจิตได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิ หลวงพ่อแป๊ะ จาก วัดสว่างอารมณ์ พร้อมพระเกจิชื่อดังจากหลายจังหวัดร่วมประกอบพิธีอย่างเข้มขลัง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมทำบุญและผู้บูชาวัตถุมงคล
งานปิดทองฝังลูกนิมิตครั้งนี้ไม่เพียงเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ยังกลายเป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากท่อและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบคึกคัก สร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้ งานจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมปิดทองลูกนิมิต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาที่อบอวลตลอดการจัดงาน.