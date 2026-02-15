เร่งล่า!คนร้ายบุกเดี่ยวปล้นทองย่านชานเมืองขอนแก่น ได้ทองหนัก26บาทหนีลอยนวล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คนร้ายเป็นชายขับรถจักรยานยนต์บุกเดี่ยว ชิงทรัพย์ร้านทองย่านชานเมือง ได้ทองน้ำหนัก 26 บาท มูลค่าเฉียด 2 ล้านบาท หลบหนีลอยนวล
วันนี้(15 ก.พ.) เวลาประมาณ 14.07 น.ภาพจากล้องวงจรปิดร้านทองห้างทองกรุงเทพเยาวชราช เลขที่ 206 หมู่ 12 ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่นสามารถจับภาพวินาทีที่คนร้ายเป็นชาย สวมเสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงยีนส์ ขายาว สะพายกระเป๋าสีดำเดินเข้ามาภายร้านทอง ก่อนเอามือล้วงกระเป๋าแล้วขู่พนักงานร้านทอง อย่าขัดขวาง ก่อนจะเอาเหล็กท่อนกระทุ้งตู้กระจกโชว์จนแตก แล้วใช้ท่อนเหล็กสอยทอง ก่อนจะได้ใส่กระเป๋า ได้ทองน้ำหนักรวม 26 บาท หลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมตำรวจสืบสวน สภ.บ้านเป็ด เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าภายใน พบท่อนเหล็กยาวประมาณ 2 เมตร ตกอยู่ภายในร้านทอง ตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบพบว่าคนร้าย ได้สร้อยคอทองรูปพรรณน้ำหนัก 2 บาท จำนวน 9 เส้น น้ำหนัก 3 บาท 1 เส้น และน้ำหนัก 5 บาท 1 เส้น รวมน้ำหนัก 26 บาท มูลค่า 1.9 ล้านบาทเศษ หลังเกิดเหตุ คนร้ายได้ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หลบหนีเข้าบ้านบ้านทุ่ม ไปทางบ้านโคกสูงตำบลบ้านหว้า
พนักงานทองเล่าว่า ช่วงเกิดเหตุตนเองและพนักงานในร้านรวม 3 คน กำลังทำงานตามปกติ จากนั้นเห็นคนร้ายมาที่หน้าร้านถือท่อนไม้ทีแรกคิดว่า เป็นพนักงานส่งพัสดุ
จนกระทั่งคนร้ายได้พูดเป็นภาษาอีสานว่า “เอามาหากไม่เอาทองมากูจะยิง” เข้ามาขู่ว่าจะยิงทำให้ตนเองและพนักงานร้านหลบ จากนั้นคนร้ายก็ใช้ไม้กระทุ้งตู้กระจกจนแตก ก่อนจะใช้เหล็กสอยเอาทองรูปพรรณก่อนคนร้ายจะใช้เวลาไม่นาน ได้ทองแล้วรีบหลบหนีออกจากร้าน แล้วขับรถจักรยานยนต์ที่อยู่หน้าร้านหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจได้มีการตั้งจุดตรวจ ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี เบื้องต้น คนร้ายน่าจะมีการวางแผนมาอย่างดี เพราะใช้เส้นทางหลบหนีเป็นเส้นทางรอง ที่ผ่านตามหมู่บ้านต่างๆ ไม่ใช้ถนนสายหลักในการหลบหนี โดยเส้นทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น.