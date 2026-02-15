วันจ่ายระยองคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนแห่ซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

ระยอง - วันจ่ายระยองคึกคัก ชาวไทยเชื้อสายจีนแห่จับจ่ายของเซ้นไหว้บรรพบุรุษที่ตลาดสดสตาร์ ทำพ่อค้าแม่ค้ายิ้มร่าบอกปีนี้ขายดีกว่าปีก่อนเหตุราคาสินค้าไม่ขยับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ( 15 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายของเซ่นไหว้เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ของชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.ระยอง ที่บริเวรตลาดสดสตาร์ ในเขตเทศบาลนครระยอง พบว่าคึกคักเป็นอย่างมากอย่างคึกคัก เนื่องจากวันจ่ายปีนี้ตรงกับวันหยุด จึงทำให้มีประชาชนออกมาหาซื้อสินค้าค่อนข้างหนาแน่น ส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันยิ้มแย้มไปตามๆ กัน
จากการสอบถามผู้ค้าภายในตลาด ทราบว่า ตรุษจีนปีนี้ มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาสินค้าโดยรวมไม่ปรับราคาขึ้น จึงทำให้ประชาชนมีกำลังในการจับจ่าย
เช่นเดียวกับ นายรุ่งโรจน์ อายุ 49 ปี ร้านบอยราชาไก่ต้ม ที่จำหน่ายหัวหมูต้ม ไก่ต้ม และหมูต้ม ที่บอกว่าในปีนี้ขายดีเป็นพิเศษ โดยราคาหัวหมูขนาดเล็ก จำหน่ายที่ 400 บาท, ขนาดกลาง 500 บาท และขนาดใหญ่ 600 บาท ส่วนไก่ต้มราคาตัวละ 200 บาท ไก่เนื้อ 250 บาท ไก่บ้าน 350 บาท และหมูต้มชิ้นละ 150 บาท
“ นี้ต้มเตรียมหัวหมูไว้รองรับลูกค้ากว่า 1,000 หัว และจำหน่ายได้เกือบหมด ส่วนสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ราคาถูกกว่าปีก่อน สวนทางกับของไหว้ประเภทกระดาษเงินและกระดาษทอง รวมทั้งประทัด มีราคาสูงขึ้น” เจ้าของร้านบอยราชาไก่ต้ม กล่าว
และจากการสำรวจราคาผักพบว่ายังอยู่ในภาวะปกติ กะหล่ำปลีและผักกาดขาว กิโลกรัมละ 30-40 บาท ต้นกระเทียมสำหรับทำหมี่ซัว สูงกว่าปีก่อนที่กิโลกรัมละ 130 บาท ขนมเทียนราคากิโลกรัมละ 160 บาท ขนมถ้วยฟูชิ้นละ 20, 60 และ 100 บาท ตามขนาด