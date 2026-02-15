ท่องเที่ยวตราดเดือน ก.พ.69 สัญญาณบวกพุ่งคาดรายได้ทะลุ 2,000 ล้าน

ตราด- ททท. ตราด เผยสถิติท่องเที่ยวเดือน ก.พ. 2569 สัญญาณบวกพุ่ง คาดรายได้ทะลุ 2,000 ล้านบาท พร้อมชูอีเวนต์ “สีสันตราด” ตลอดเดือน ด้านผู้ประกอบการยันยอดนักท่องเที่ยวเพิ่ม80%
วันนี้ (15 ก.พ.) ว่าที่ ร.ต. กรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด เผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวและตัวเลขคาดการณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่ามีทิศทางการสดใสต่อเนื่องจากต้นปี โดยเฉพาะในกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะที่ยังคงเป็นแม่เหล็กสำคัญ
แบ่งเป็นพื้นที่ เกาะช้าง ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้สูงสุดกว่า 1.6 พันล้านบาท โดยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนกว่า 1.5 แสนคน-ครั้ง
ขณะที่ เกาะหมากและเกาะกูด ยังคงรักษาแชมป์อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ได้สูงสุดที่ 88-90% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เลือกตราดเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนคุณภาพในช่วงไฮซีซัน
ทั้งนี้ ททท.ยังเดินหน้าสร้างสีสันกิจกรรมการท่องเที่ยวใน จ.ตราด” ให้คึกคักต่อเนื่อง ด้วยการจับมือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์
“เรามั่นใจว่าด้วยตัวเลขสถิติที่แข็งแกร่งและกิจกรรมที่หลากหลาย จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดตราดในฐานะ 'Trat The New Experience' ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ” ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด กล่าว
ขณะที่ นายอรรถพล กลิ่นทับ ผู้จัดการ บริษัท บุญศิริเรือเร็ว จำกัด เผยถึงภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวใน จ.ตราด ตั้งแต่ต้นปี 2569 ว่าแม้ในช่วงที่มีการสู้รบกันระหว่างไทยและกัมพูชา จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหายไปประมาณ 50-60% แต่หลังจากเหตุการณ์สงบ ททท.สำนักงานตราดและภาคเอกชนได้ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่น จนทำให้ในช่วงเดือน ก.พ.ที่มีวันสำคัญอย่างวันวาเลนไทน์ และตรุษจีน มีนักท่องเที่ยวเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้นมากถึง 80%
" หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางกลับแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาอีกครั้งในช่วงสงกรานต์ ก็มั่นใจว่า จ.ตราด จะได้รับผลดีจากเทศกาลนี้อีกครั้ง " นายอรรถพล กล่าว
สำหรับกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว จ.ตราด ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569 ประกอบด้วย งานประจำปีศาลเจ้าพ่อบ่อไร่ เจ้าพ่อหนองบอน รวมทั้งงานสืบสานตำนานเกาะกูด, งานรักกันนะสระสีเสียด หรืองาน Trat Twilight Kite & Music Festivalและงาน Valentine’s Day กิจกรรมจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ณ เกาะช้าง และงาน Orion Valentine Night ในเมืองตราด ฯลฯ