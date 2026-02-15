ดับเป็นผีเฝ้าป่าอีก 5 ศพ!ทหารปะทะคาราวานยาแบกเป้เข้าชายแดนฝางกลางวันแสกๆ ยึดอีกล้านเม็ด

เชียงใหม่ - กองกำลังผาเมือง ได้เบาะแสมาชัด..จัดกำลังทหารม้า บก.ผาดง ฉก.ไชยานุภาพ ร่วมทหารพราน เฝ้าสกัด พบคาราวานแบกเป้เข้าชายแดนฝางกลางวันแสกๆ จนเกิดการปะทะกันสนั่นป่า สิ้นเสียงปืนพบกลุ่มขบวนการถูกวิสามัญดับคาที่ 5 ศพ-ยึดยาบ้าอีกล้านเม็ด
หลังสายการข่าวทหารกองกำลังผาเมืองแจ้งมีการขนยาบ้าเข้าพื้นที่ ทางทหารม้ากองร้อยที่4 ผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับทหารพรานกองร้อยที่ 3207 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนร่วมกันที่ชายแดนพื้นที่บ้านสันจุ๊ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลาประมาณ 11.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ชุดลาดตระเวนได้พบกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดนอกประเทศเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทย และเกิดการยิงปะทะกันนานกว่า5 นาที
และเนื่องจากกลุ่มขบวนการมีอาวุธสงครามทางผู้บัญชาการได้สั่งให้เฝ้าคอยและส่งชุดปฏิบัติการร่วมสมทบอีก 2 ชุด ร่วมเฝ้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อจะทำการตรวจสอบพื้นที่ในช่วงเช้าของวันนี้(15 ก.พ.69)
ล่าสุดเมื่อเจ้าหน้าที่ทหารได้ตรวจสอบในระยะ2 กิโลเมตร เบื้องต้นพบฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตในระหว่างที่ปะทะ 5 ศพ และพบกระสอบยาเสพติดกระจัดกระจาย 5กระสอบ มียาบ้าจำนวนประมาณ 1,000,000 เม็ด
ขณะนี้ พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้มอบหมายให้ พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง นำส่วนราชการ นบ.ยส.35 ฝ่ายการข่าวกองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรฝาง ตำรวจตระเวนชายแดน334 อัยการ แพทย์ ร่วมในการแถลงรายละเอียดการปะทะและยึดยาบ้า ก่อนนำของกลางส่งให้เจ้าพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป