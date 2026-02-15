อ่างทองเงียบเหงา! แม่ค้าบ่นยอดซื้อขายตรุษจีนซบเซา ราคาหมู-เป็ด-ไก่ยังทรงตัว รอลุ้นช่วงสาย

อ่างทอง - บรรยากาศจับจ่ายเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีนที่ ตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ปีนี้ค่อนข้างซบเซา แม่ค้าหลายร้านเผยยอดขายเงียบกว่าปีก่อน แม้ราคาหมู เป็ด ไก่ และเครื่องไหว้ยังทรงตัวเท่าเดิม ต้องจับตากำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันไหว้จะกลับมาคึกคักหรือไม่
วันนี้ ( 15 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อเครื่องเซ่นไหว้เทศกาลตรุษจีน ที่ ตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พบว่าบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบเหงา แม่ค้าหลายรายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยคาดหวังว่าจะมีประชาชนออกมาจับจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงสายของวันนี้ รวมถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้วันไหว้
จากการสำรวจราคาสินค้าเครื่องเซ่นไหว้ พบว่ายังคงทรงตัวใกล้เคียงกับทุกปีที่ผ่านมา โดยเป็ดพะโล้จำหน่ายตัวละ 440 บาท ไก่ต้มราคาตัวละ 240 บาท พร้อมเครื่องในและน้ำจิ้ม หมูชิ้นเล็กราคากิโลกรัมละ 150 บาท หมูชิ้นใหญ่กิโลกรัมละ 300 บาท และหัวหมูราคาหัวละ 700 บาท
ขณะที่ผลไม้สำหรับไหว้เจ้า ส้มสายน้ำผึ้งยังคงราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35 บาท ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ส่วนแอปเปิลราคาลูกละ 20 บาท ด้านขนมมงคลอย่างขนมเข่งและขนมเทียน จำหน่ายชิ้นละ 8 บาท ซึ่งผู้ค้าต่างเฝ้ารอให้กำลังซื้อกลับมาคึกคักในช่วงวันสำคัญของเทศกาลตรุษจีนปีนี้