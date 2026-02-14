พระยอดกตัญญู! สาธุชนชื่นชม พระลูกชายดูแลแม่ป่วยติดเตียงไม่ห่าง รับวาเลนไทน์ สะท้อนรักแท้แห่งความกตัญญู

นครปฐม – เรื่องราวสุดประทับใจรับวันแห่งความรัก เมื่อพระสงฆ์รูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ยังคงทำหน้าที่ลูกอย่างสมบูรณ์ ดูแลมารดาป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดไม่เคยขาด สร้างความซาบซึ้งแก่ชาวบ้าน พร้อมยกย่องเป็นแบบอย่างความกตัญญูต่อบุพการี
วันนี้ ( 14 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ “หลวงพี่น้ำฝน” ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารแห่งกำลังใจ ประสานงานร่วมกับ อสม.ตำบลพ่อพลับ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง โดยนำเตียงผู้ป่วย รถวีลแชร์ ข้าวสาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น และผ้าอ้อม มอบให้แก่ นางกุ้ยเง็ก แซ่แต้ อายุ 74 ปี ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้ออ่อนแรง และกระดูกทับเส้น ภายในบ้านพักพื้นที่ ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม
โดยมีพระดำรง ค้าทวี อายุ 45 ปี พระลูกชาย ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้ดูแลมารดาอย่างใกล้ชิด
หลวงพี่น้ำฝน เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวได้รับรายงานจากพระปลัดปิติภัทร พระวินยาธิการของวัดไผ่ล้อม ซึ่งออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในโครงการธนาคารแห่งกำลังใจ ก่อนพบพระดำรงกำลังปฏิบัติภารกิจดูแลบิดามารดา จึงสอบถามข้อมูลและตรวจสอบจนทราบว่าพระดำรงได้ขออนุญาตต้นสังกัดออกมาดูแลบุพการี หลังปฏิบัติกิจทางสงฆ์เสร็จเรียบร้อยทุกวัน
จากการตรวจสอบพบว่าครอบครัวดังกล่าวยังขาดแคลนอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จึงเร่งให้ความช่วยเหลือทันที พร้อมชื่นชมในความกตัญญูของพระดำรง ที่แม้จะบวชเป็นพระภิกษุแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่ลูกได้อย่างงดงาม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของการตอบแทนพระคุณบิดามารดา
ด้านพระดำรง เปิดเผยว่า ได้ขออนุญาตคณะสงฆ์ผู้ปกครองเพื่อมาดูแลมารดาที่ป่วยติดเตียง โดยปฏิบัติดูแลทุกวันตลอดช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่หาอาหาร ป้อนยา พลิกตัวผู้ป่วย และยังต้องช่วยดูแลบิดาซึ่งมีอายุมากและเริ่มมีปัญหาในการเดิน โดยยอมรับว่าเป็นห่วงอนาคต หากบิดามารดาทั้งสองต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกัน แต่ยืนยันพร้อมทำหน้าที่บุตรอย่างเต็มกำลัง
พระดำรงยังกล่าวด้วยความปลื้มปีติว่า การที่หลวงพี่น้ำฝนและคณะนำเตียงผู้ป่วยและรถวีลแชร์มามอบให้ ช่วยให้การดูแลบุพการีสะดวกขึ้นอย่างมาก
ทั้งนี้ เมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ ชาวบ้านและผู้พบเห็นต่างร่วมอนุโมทนาสาธุ พร้อมยกย่องเป็นภาพสะท้อนความรักอันบริสุทธิ์ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก แสดงให้เห็นว่าความกตัญญูต่อบุพการีคือคุณค่าที่งดงามของสังคมไทย และเป็นพลังแห่งความผูกพันในสังคมพุทธที่ช่วยเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืน