ทหารผาเมืองสกัดบรรทุก 6 ล้อขับผ่านชายแดนเชียงดาว ด้านบนขนกระสอบขิงด้านใต้ยัดยาบ้า 10 ล้านเม็ด คนขับรับจะนำไปส่งตลาดไท

เชียงใหม่-ทหารกองกำลังผาเมืองตั้งจุดสกัดบนถนนชายแดนเชียงดาว เชียงใหม่ ตรวจรถบรรทุก 6 ล้อพบบรรทุกกระสอบขิงมาเกือบเต็มลำ แต่ด้านใต้กลับบรรจุยาบ้ากว่า 50 กระสอบรวมกันเกือบ 10 ล้านเม็ด จับคนขับเป็นชายวัย 53 ชาวบางละมุง ชลบุรี สารภาพรับจ้างขนจากชายแดนจะไปส่งตลาดไท
เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (14 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.2 ฉก.ไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง จุดตรวจบ้านรินหลวงได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจบน ทล.1178 พื้นที่หมู่บ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต่อมาได้ตรวจพบรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น NQR สีขาวน้ำเงิน ทะเบียน จ.นครปฐม ลักษณะต้องสงสัยขับผ่านมาจึงได้เรียกตรวจสอบพบมีนายจุมพล อายุ 53 ปี ชาว ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นคนขับมาตามลำพังเมื่อตรวจดูภายนอกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
เจ้าหน้่าที่จึงขอตรวจค้นที่บรรทุกพบมีกระสอบขิงที่บรรจุขิงสดมาเกือบเต็มลำ อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจไปถึงกระสอบฟางที่อยู่ด้าานใต้ชิงปรากฎว่าแต่ละใบกลับบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) นับรวมกันได้จำนวนกว่า 50 ใบ แต่ละใบบรรจุยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดประมาณ 9,970,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายชุมพลเอาไว้
สอบสวนเบื้องต้นให้การว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 150,000 บาท ให้ขับรถไปจอดไว้บริเวณเส้นทางไปบ้านเมืองนะ-แยกบ้านหนองบัวแดง จากนั้นได้มีคนเข้าไปขับรถบรรทุก 6 ล้อออกไปและทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้ให้ 1 คัน เมื่อผ่านไประยะหนึ่งได้มีโทรศัพท์แจ้งให้ไปรับรถรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเมืองนะและให้ขับไปส่งที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี โดยเคยทำเป็นครั้งแรกก็ถูกเจัาหน้าที่สกัดได้เสียก่อนดังกล่าว
ด้าน พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดอย่างเต็มที่ต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการสืบสวนขยายผลและนำตัวส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.