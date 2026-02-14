(คลิป) ชาวไร่อ้อยโคราชทำเก๋! ตกแต่งรถบรรทุกอ้อยเติมหวานในวันวาเลนไทน์ สร้างสีสันรอยยิ้มบนท้องถนน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ชาวไร่อ้อยโคราชทำเก๋ “เพิ่มความหวาน ในวันแห่งความรัก” ตกแต่งรถบรรทุกอ้อย สร้างสีสันวาเลนไทน์ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนและผู้ที่พบเห็น
วันนี้ (14 ก.พ.69) ที่โรงงานน้ำตาลครบุรี ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ทางโรงงานได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก วาเลนไทน์ ประจำปี 2569 โดยเชิญชวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะนำอ้อยมาส่งโรงงาน ร่วมตกแต่งอ้อยบนรถบรรทุกให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลวาเลนไทน์ เพื่อสร้างสีสันให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา ซึ่งชาวไร่อ้อยให้ความสนใจตกแต่งรถบรรทุกอ้อยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างคึกคัก รวมทั้งหมด 19 คัน โดยแต่ละคันตกแตกอ้อยท้ายรถบรรทุกเป็นรูปและข้อความที่แสดงออกถึงการบอกรักในวันวาเลนไทน์ไว้อย่างสวยงาม ซึ่งสร้างสีสันและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ขับขี่รถบนท้องถนนและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
นายพรชัย เกรียงสี่หมื่น ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บอกว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ คือ กิจกรรม “เพิ่มความหวาน ในวันแห่งความรัก” โดยจัดเป็นปีที่ 10 แล้ว เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวไร่อ้อยร่วมสร้างสีสันในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ด้วยการเรียงอ้อยท้ายรถบรรทุกเป็นสัญลักษณ์การบอกรัก ซึ่งช่วยเรียกรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับผู้ที่สัญจรผ่านไปมา
โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องใช้อ้อยสด เพื่อรณรงค์การตัดอ้อยสด ลดการเผา และใช้สีผสมอาหารในการตกแต่งสีสันเท่านั้น เพราะอ้อยทุกต้นจะต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปกติ ซึ่งปีนี้ก็ได้รับความสนใจมีพี่น้องชาวไร่อ้อย จัดแตกแต่งรถเข้าร่วมกิจกรรมคึกคักมากกว่าทุกปี หลังจากนี้ ทางโรงงานน้ำตาละครบุรี จะมีการให้คะแนนตัดสินและมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากโรงงานมอบให้ด้วย