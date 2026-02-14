คู่บ่าวสาวจูงมือจดทะเบียนสมรส “สมรภูมิรบ พบรัก ฮักมั่นยืน” อำเภอน้ำยืน

อุบลราชธานี-อำเภอน้ำยืน ซึ่งเป็นจุดปะทะระหว่างทหารไทย กัมพูชา จัดจดทะเบียนสมรภูมิรบ พบรัก ฮักมั่นยืน โดยมีคู่บ่าวสาวในแบบปกติ และคู่การสมรสเท่าเทียมเข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายภาพที่สมรมิภูรบช่องอานม้าเป็นที่ระลึก
วันนี้(14 ก.พ.)นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานเปิดงานวันวาเลนไทน์ จดทะเบียนสมรส "สมรภูมิรบ พบรัก ฮักมั่นยืน" ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคู่บ่าวสาวที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรส ทั้งหมด 15 คู่ แต่สามารถมาร่วมงานได้ 14 คู่ อีก 1 คู่ป่วยกระทันหัน
กิจกรรมของงานเริ่มจาการตั้งขบวนแห่คู่รักทั้ง 14 คู่ จากตลาดสดเทศบาลอำเภอน้ำยืน มายังที่ว่าการอำเภอน้ำยืน เมื่อมาถึงนายอาทิตย์ ได้กล่าวต้อนรับอธิบายแจ้งถึงสิทธิ์ทางกฎหมาย จากการจดทะเบียนสมรส และการสมรสเท่าเทียม พร้อมทั้งอวยพรให้กับคู่รักทั้ง 14 คู่
สำหรับการจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้มีทั้งการจดทะเบียนสมรสปกติ และ การสมรสเท่าเทียม มีหลากหลายอาชีพทั้ง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ประชาชน
ส่วนคู่ที่อายุมากที่สุดวันนี้ คือ พ.ต.ท.กุศล อ่อนวรรณะ อายุ 66 ปี ส่วนเจ้าสาวคือ นางสาวสุพิชฌาย์ พรมมี อายุ 67 ปี
นางสาวสุวนันท์ ขอสุข อายุ 26 ปี บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นกับการจดทะเบียนครั้งแรก รู้สึกภูมิใจและอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้าไม่ได้กลับบ้าน ในวันวาเลนไทน์ แต่เราก็ยังส่งข้อความบอกรักทางออนไลน์ได้ และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวทหารทุกคน
ส่วนที่พิเศษสุดคู่สมรสทั้ง 14 คู่ได้เดินทางขึ้นไปบริเวณช่องอานม้า ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถ่ายภาพร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ เป็นคู่สมรสชุดแรกที่ได้เข้ามาบนผืนแผ่นดินอธิปไตยของไทย ที่ทวงคืนมาจากกัมพูชา เปรียบเสมือนรักที่ยืนนาน หนักแน่นเป็นผืนดินแผ่นเดียวกันที่ไม่มีใครสามารถแยกออกจากกันได้ ก่อนจะแยกย้ายในเวลา 12.00 น.