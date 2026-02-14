ผู้ว่าฯ ชลบุรี รุดตรวจห้องแล็บชาวจีนจี้ ตร.เร่งตรวจสารเคมีชี้หากเป็นฐานผลิตยาเสพติดพร้อมถอนรากถอนโคน

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ผู้ว่าฯ ชลบุรี รุดตรวจห้องแล็บชาวจีนใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กำชับเจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์สารเคมี ด้านตำรวจชี้หากเป็นยาเสพติดพร้อมถอนรากถอนโคนแก๊งมังกรจีน
จากกรณีที่ ตำรวจ สภ.บางละมุง ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เข้าตรวจสอบบ้านหรูในพื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า บ้านหลังดังกล่าว มีพฤติกรรมปล่อยสารเคมีลงลำธาร แต่ในระหว่างแสดงตัวเข้าตรวจสอบได้พบชายชาวจีน 2 คน พยายามวิ่งหนีออกจากบ้าน แต่สุดท้ายถูกรวบตัวไว้ได้ประกอบด้วย นายซู หยุนหลง ( Mr.Xu. Yunlong ) อายุ 42 ปี และ นายซู เทียนคิง ( Mr.Xu Tianking ) อายุ 32 ปี ซึ่งทั้ง 2 คน เป็นพี่น้องกัน
จากการตรวจสอบภายในบ้านยังพบ ห้องแล็บขนาดใหญ่ที่มีแท่นผลิตสารเคมีบางอย่าง จำนวน 3 แท่น รวมทั้งสารเคมีจำนวนมาก จึงควบคุมตัวไปสอบสวน ที่ สภ.บางละมุง
โดยมีรายการของกลางที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วยสารเคมีทั้งหมด และและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 9 รายการ อาทิ สาร C กล่องสีน้ำตาล จำนวน 17 ลัง ,Sodium Bicorbonate 33 กระสอบ ,สารปีบสีเงิน 7 ถัง ,สารปีบสีทอง 119 ถัง ,.Caustie Soda Flake 4 กระสอบ ,.สารถังสีน้ำเงิน 135 ถัง ,สาร A กล่องสีน้ำตาล 26 กล่อง สารที่ผสมแล้วบรรจุถังสีน้ำเงิน จำนวน 3 และ 9.ถังน้ำมันสีน้ำเงินมีสารเคมี จำนวน 55 ถัง
และเมื่อตำรวจ ปปส. และ สนง.ปปส ( ปราบปรามยาเสพติด ) นำแผนตรวจสารเสพติด มาตรวจสอบในเบื้องต้น ปรากฏว่ แสดงผลยาเสพติดถึง 4 ประเภท 1.ยาอี (17ลัง) 1. เมทแอมเฟตามีน (119 ถัง) , 3.โคเคน (135ลัง) และ 4. วัตถุออกฤทธิ์ต่อประสาทประเภทสอง เคตามามีน (26กล่อง) โดยสิ่งของทั้งหมด ตำรวจกองพิสูจน์หลักหลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ.) จะนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันอีกครั้งนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.50 น. วันนี้ ( 14 ก.พ.69 ) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผวจ.ชลบุรี พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง , พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี , พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง, ตำรวจสืบสวนจังหวัดชลบุรี , ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล และเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวซึ่งพบว่าเป็นบ้านชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเช่าที่ชาวจีนเช่าเปิดเป็นห้องแลป ซึ่งระหว่างการเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการสูดสารเคมี หลายชนิด ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง
โดยพบว่าบ้านมีลักษณะ 2 ชั้น ชั้นล่างส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่พักผ่อน และเก็บถังสารเคมี ส่วนชั้น 2 ถูกจัดสถานที่เป็นห้องแลป ขนาดย่อม
นายนริศ เผยว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้ฝ่ายกองพิสูจน์หลักฐานนำสารเคมีไปตรวจสอบ ว่าเป็นสารเคมีประเภทใด และมีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งต้องรอผลสรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดยจะใช้ 1-2 วัน ส่วนชาวจีนทั้ง 2 คน ที่สามารถควบคุมตัวได้ เบื้องต้นจะถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำงาน ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่น ต้องรอผลการตรวจสอบยืนยันออกมาก่อน ว่าสารเคมีที่พบ มีมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ จากนั้นก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม และดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
อกจากนี้ยังมีการ ให้มีการตรวจสอบ ต้นทางของสารเคมีดังกล่าว ว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในประเทศประเทศไทย หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง สุดท้ายต้องขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองปลาไหล ที่มีไหวพริบดีจากข้อสงสัยบ้านชาวจีนทิ้งน้ำเสียลงลำธาร ก่อนจะขยายผลมาเจอสารเคมีต้องสงสัยได้จำนวนมากดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น จากการสอบสวน ผู้ต้องหาชาวจีน 2 คน อย่างให้การยืนยันว่าเป็นเพียงคนเฝ้าบ้าน และยังไม่มีการซักทอดไปถึงบุคคลใด ซึ่งตำรวจอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือไม่อีกครั้ง และต้องรอผลตรวจสารเคมี ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด มีส่วนประกอบของสารเคมีที่ผิดกฎหมายหรือไม่
และหากพบว่าเป็นสารเคมีที่ใช้ในการนำไปประกอบยาเสพติด ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ซึ่งเข้าข่ายกระทำความผิด ฐานความผิด เป็นผู้ผลิตยาเสพติด และ ครอบครองยาเสพติด
ทั้งนี้ หากพบว่าสารเคมีที่นำไปตรวจ ผลตรวจออกมาชี้ชัดว่าเป็นวัตถุ ที่ตำรวจสงสัย นำไปใช้กับ “พอตเค” หรือ “ ยาแฮปปี้วอเตอร์” ทางตำรวจ ก็จะปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนแบบถอนรากถอนโคน ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการ และ ผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมด และตำรวจเชื่อว่า 2 จีน ที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไม่ได้ ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสารเคมี ถึงแม้ผู้ต้องหาชาวจีนยังปฏิเสธ แต่ตำรวจมีหลักฐานสำคัญ โดยสามารถตรวจยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในบ้านไว้ได้แล้ว โดยผลตรวจสารเคมมีจะออกในวันพรุ่งนี้