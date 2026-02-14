xs
สมุทรสงครามเปิดมิติใหม่ท่องเที่ยวชุมชน! ชวนสัมผัส “ครัวเปิด” ปรุงอาหารเองกลางร่องสวน ที่ ตลาดร่องสวนยายแพง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมุทรสงคราม – ตลาดชุมชนชื่อดังอำเภอบางคนที เตรียมเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ “ครัวร่องสวนยายแพง ปรุงเองตามชอบ” ชวนท่องเที่ยววิถีสวนมะพร้าว พร้อมต่อยอดสินค้าเกษตรท้องถิ่น สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดร่องสวนยายแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอบางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม เตรียมเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ “ครัวร่องสวนยายแพง ปรุงเองตามชอบ” เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรท้องถิ่น

นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที-ยายแพง เปิดเผยว่า ตลาดร่องสวนยายแพงเปิดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบตลาดชุมชนทุกวันเสาร์–อาทิตย์ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องขยายพื้นที่ตลาดเพิ่มเป็นกว่า 3 ไร่ พร้อมรองรับรถยนต์ได้มากกว่า 50 คัน เพื่อรองรับผู้มาเยือนที่เพิ่มขึ้น

จากกระแสตอบรับดังกล่าว ชุมชนจึงร่วมกันพัฒนากิจกรรมรูปแบบ “ครัวเปิด” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปรุงอาหารด้วยตนเอง ภายในซุ้มครัวไม้ไผ่ที่ใช้เตาถ่านแบบพื้นบ้าน สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่

กิจกรรมหลักเป็นเมนูเซ็ต “ครัวปรุงเองบ้านยายแพง” ประกอบด้วย ต้มยำกุ้งแม่น้ำจากกุ้งสดในลำคลอง ผัดผักพื้นบ้าน และน้ำพริกกะปิ โดยใช้วัตถุดิบสดจากแปลงเกษตรในชุมชน เช่น คะน้า กวางตุ้ง มะเขือเปราะ มะเขือยาว ถั่วฝักยาว และถั่วพลู รวมถึงน้ำตาลมะพร้าวแท้ที่เคี่ยวสดจากเตาสาธิตภายในตลาด นักท่องเที่ยวสามารถเก็บผักจากสวนเพื่อนำมาปรุงอาหารและรับประทานท่ามกลางบรรยากาศร่องสวน สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป

นางสาวเรณู กล่าวว่า ตลาดร่องสวนยายแพงก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “ตลาดโดยชุมชน เพื่อชุมชน” เพื่อเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเกษตรกรรายย่อย ช่วยสร้างรายได้ ลดการย้ายถิ่นแรงงาน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ภายในตลาดยังมีอาหารพื้นบ้านและอาหารปรุงสดหลากหลายรายการ เช่น สลัดโรล ผักปลอดสารพิษ ข้าวเหนียวส้มตำ กล้วยทอด ข้าวต้มมัด หอยทอด กะหรี่ปั๊บ และขนมพื้นถิ่น จำหน่ายในราคาย่อมเยาเริ่มต้นเพียง 10 บาท รวมถึงกุ้งแม่น้ำธรรมชาติที่สมาชิกชมรมคนตกกุ้งยายแพงนำมาย่างสดพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ด

สำหรับโปรแกรม “ครัวร่องสวนยายแพง ปรุงเองตามชอบ” เปิดให้บริการเป็นชุดสำหรับ 3–4 คน เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ผู้สนใจสามารถสำรองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8481921 โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามในระยะยาว








