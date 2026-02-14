ตร.ดอนหัวฬ่อ ทำถึงแจกกุหลาบแทนใบสั่งให้ประชาชนในวันวาเลนไทน์

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจดอนหัวฬ่อ ทำถึงแจกกุหลาบแทนใบสั่งผู้กระทำผิดกฏจราจรในวันวาเลนไทน์ สร้างรอยยิ้มถ้วนหน้าประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เผยเป็นไปตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการเตือนก่อนจับ ชี้หากกระทำผิดซ้ำเจอใบสั่งแน่นอน
วันนี้ ( 14 ก.พ.) พ.ต.อ.พัฒนา รอบรู้ ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตั้งด่านกวาดขันวินัยจราจรบนถนนสายดอนหัวฬ่อ-ท้องคุ้ง หน้าเทศบาลเมืองดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี โดยเน้นการจับกุมผู้กระทำความผิดที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน จนทำให้มีผู้ขับ-ขี่ถูกเรียกตักเตือนเป็นจำนวนมาก
แต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต้องพากันยิ้มได้ก็คือ ในวันนี้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับแล้ว ยังได้รับดอกกุหลาบเนื่องในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์แทน
ชาวบ้านรายหนึ่งบอกว่า เมื่อเห็นด่านตรวจก็รู้สึกตกใจแล้วและยิ่งเมื่อถูกตำรวจเรียกก็รู้แน่ว่าต้องเจอใบสั่ง ซึ่งในครั้งนี้น่าจะเสียค่าปรับจำนวนหลายพันบาท แต่เมื่อเห็นตำรวจได้เปิดเผยว่าทีแรกขับมาในด่านต้องตกใจ เมื่อถูกตำรวจเรียกนึกว่าจะโดนใบสั่งเสียค่าปรับจำนวนหลายบาทแต่พอเห็นตำรวจยื่นดอกไม้ให้ พร้อมตักเตือนเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัย ก็รู้สึกดีใจและโล่งใจเป็นอย่างมาก และอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ให้กับประชาชนบ่อยๆ
ด้าน พ.ต.อ.พัฒนา รอบรู้ ผกก.สภ. ดอนหัวฬ่อ เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เตือนก่อนจับตาม พ.ร.บ.จราจร เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย รวมทั้งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษ ด้วยการแจกดอกไม้แทนใบสั่ง ตามโครงการเพราะรักจึงจับ แจกดอกไม้แทนใบสั่ง
“ แต่หากมีการกระทำผิดซ้ำรอบหน้าก็ต้องมีการจับและออกใบสั่ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันแห่งความรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจกดอกไม้แทนใบสั่งให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่” ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ กล่าว